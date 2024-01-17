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Война санкций ,  
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Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими

Банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими
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Война санкций
С начала года турецкие банки стали резко прекращать обработку платежей из России, есть случаи возвращения уже принятых средств за поставки продукции. В отрасли связывают тенденцию с действиями США и угрозой санкций
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. По словам одного из собеседников издания, есть и исключения, например, ими стали «дочки» зарубежных банков в России. Другой источник отметил, что трудности присутствуют уже долгое время, но в конце 2023 года ситуация значительно обострилась и распространилась почти на все банки Турции.

Денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров», пишет турецкая Economim со ссылкой на источники. По сведениям издания, вопрос транзакций поднимался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в начале января, он подчеркнул важность «решения вопросов обхода санкций и экспортного контроля».

Перебои связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), сообщал ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере. Такую же причину проблем называет и источник «Коммерсанта». По его словам, отношения разрывают и банки из Китая.

Экспорт из Турции в Россию в прошлом году резко вырос на 23,2% — с $7,6 млрд до $9,4 млрд, приводит статистику Economim. Прежде всего экспортировалась продукция химической промышленности, автомобилестроения, фрукты и электроника.

В Турции заявили о возросших проблемах с проведением платежей с Россией
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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Проблему признали в Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), там отметили, что трудности увечились с конца декабря из-за аудита и проверок со стороны властей. «Но думаю, после января ситуация улучшится», — ожидает глава объединения.

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Турецкие банки ужесточили контроль после введения 12-го пакета санкций Евросоюза, при проведении платежей в лирах стали требовать больше информации и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки, а импортируемые товары не должны находиться в санкционных списках, рассказал «Коммерсанту» глава направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Сейчас «не проходит даже оплата услуг», подчеркнул директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев. Все турецкие банки запрашивают указание конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД, и теперь только один банк в стране пропускает все платежи как корреспондент, добавил он: «Но при количестве платежей более 50 в день заявки исполняет несколько дней».

Турция еще летом 2022 года пообещала США не допустить обхода санкций против России. США и Евросоюз с того времени в последующих пакетах ограничений одобрили новые механизмы для предотвращения обхода мер.

Российские власти считают санкции незаконными, неэффективными и ожидают, что они сохранятся на долгое время.

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