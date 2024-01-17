«Ъ» узнал доводы Генпрокуратуры для национализации крупнейшего автодилера

Иск о передаче государству всех акций компании-автодилера «Рольф» подан на основании того, что ее основатель совмещал мандат депутата с предпринимательством, выяснило издание. По схожей причине с компании ранее взыскали ₽19 млрд

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Генпрокуратура в качестве оснований для обращения в доход государства группы компаний (ГК) «Рольф» сообщила, что основатель Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы, а сами компании были «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Петров был депутатом от «Справедливой России» с 2007 по 2016 годы. По закону он был обязан отказаться от предпринимательства и не управлять бизнесом, но прокурорская проверка пришла к выводу, что Петров продолжил незаконно владеть «Рольфом» и руководить ГК.

«Он извлекал доход для себя и своих близких родственников, который скрывал от декларирования и контроля», — считает заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, его позиция изложена в иске ведомства, поданном в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

По иску Генпрокуратуры в феврале 2022 года суд взыскал с Петрова и подконтрольных ему юридических лиц в бюджет 19,43 млрд руб., которые были получены в период незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Теперь ведомство намерено распространить конфискацию на группу компаний «Рольф», полагая, что она остается «источником неправомерного обогащения» лица, ответственного за коррупцию.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход всех акций «Рольфа» в понедельник, 15 января. Суд уточнил, что ведомство сочла компанию как «имуществом, полученным в нарушение законодательства о противодействии коррупции». «Рольф» — крупнейший автодилер в России.



В декабре компанию передали под временное управление Росимущества по решению президента Владимира Путина. Как поясняли в Кремле — в связи с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Журналисты во время конференц-кола обратили внимание представителя президента Дмитрия Пескова на то, что «Рольф» — российская компания. «Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства», — ответил Песков.

Основатель «Рольфа» охарактеризовал произошедшее как «правовой беспредел». «Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов», — считает он. Бизнесмен задался вопросом, «как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно».



В 2019 году против Петрова и нескольких менеджеров «Рольфа» завели уголовное дело, их заподозрили в незаконных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Осенью 2023 года члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро дали восемь с половиной лет колонии общего режима по делу о выводу за рубеж 4 млрд руб.

О ситуации с уголовным делом против него Петров сказал: «Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют».







