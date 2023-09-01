Топ-менеджер «Рольфа» Кайро получил 8,5 лет тюрьмы за вывод за рубеж ₽4 млрд

Топ-менеджер «Рольфа» получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ₽4 млрд

Анатолия Кайро также оштрафовали на 500 тыс. руб. Гособвинение требовало приговорить его к девяти годам

Анатолий Кайро (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Черемушкинский суд Москвы назначил восемь с половиной лет колонии общего режима члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро, передает ТАСС. Также его оштрафовали на 500 тыс. руб.

Гособвинение ранее требовало приговорить Кайро к девяти годам.

Кайро вменяют вывод за рубеж 4 млрд руб., уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов) летом 2019 года.

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Помимо Кайро обвиняемыми по делу проходят также основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и глава кипрской компании Panabel Ltd Георгий Кафкалия.

В СК считают, что Петров в 2014 году вывел 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему фирмы Panabel Ltd (контролировала «Рольф Эстейт») под видом покупки акций последней. По версии следствия, сделка была фиктивной, поскольку реальная цена акций не превышала 200 млн руб.

Фигуранты дела и представители компании не согласны с версией следствия, поскольку, по их информации, оценку стоимости «Рольф Эстейта» проводили независимые аудиторы. В качестве доказательства они предоставили отчет аудиторов. Компании «Рольф Эстейт», которую силовики оценили в 200 млн, принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость.

Все фигуранты, кроме Кайро, арестованы заочно: Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия — гражданин Кипра.

В 2019 году Кайро отправили под домашний арест, затем, в 2021-м, ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В декабре 2021 года сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% «Рольфа» (принадлежит компании Delance Ltd, ею, в свою очередь, владеет семья Петрова). Закрыть сделку планировалось в первом квартале 2022 года. В апреле прошлого года директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников заявил, что она приостановлена.