 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа»

Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Суд рассмотрит требование о передаче всех акций крупнейшего автодилера в России государству. По версии Генпрокуратуры — «как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции»
Сергей Петров
Сергей Петров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции компании-автодилера «Рольф», иск подан против основателя «Рольфа» Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба.

В случае удовлетворения иска государству перейдут все акции «Рольфа», принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, уточнило ведомство.

РБК направил запрос в «Рольф», Сергей Петров отказался от комментариев.

Основатель «Рольфа» назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Рольф» — крупнейший продавец автомобилей в стране. В декабре 2023 года компанию передали под временное управление Росимущества, такое решение принял президент Владимир Путин. Кремль пояснял, что это сделано в связи с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой.

Журналисты во время конференц-кола пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обратили его внимание на то, что «Рольф» — российская компания. «Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства», — ответил он.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров, комментируя РБК передачу акций Росимуществу, назвал это решение «правовым беспределом». В целом он описал ситуацию в экономике и стране так: «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему, государство стреляет в ногу себе».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Генпрокуратура за последнее время не раз подавала иски о передаче активов частных компаний государству. Ведомство в разное время заинтересовали «Сибэко» Андрея Мельниченко, один из крупнейших производителей формалина и метанола «Метафракс Кемикалс», российские цементные заводы HeidelbergCement, акции «Сясьский целлюлозно-бумажного комбината» — крупного производителя туалетной бумаги и бумажных салфеток и другие.

Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес

Упомянутая Генпрокуратурой «Деланс Лимитед» — кипрская Delance, она принадлежит семье Петрова. С 2019 году на него и нескольких руководителей «Рольфа» завели уголовное дело, заподозрив в нелегальных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. О ситуации с уголовным делом против него Петров сказал: «Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Львова
Рольф Генпрокуратура национализация Санкт-Петербург Сергей Петров
Материалы по теме
Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес
«Рольф» возглавил бывший топ-менеджер его конкурента
Бизнес
Топ-менеджер «Рольфа» получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ₽4 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
РЖД раскрыли объем перевозок экспорта через российские порты за 2023 год Отрасли, 22:20
Дочь Рубинштейна назвала дату и место прощания с поэтом Общество, 22:06
Израиль завершил интенсивный этап войны на севере сектора Газа Политика, 22:04
Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 21:56
Главу Пентагона выписали из больницы Политика, 21:48
В США стартовала кампания по выборам кандидатов в президенты Политика, 21:38
Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа» Бизнес, 21:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На подлете к Белгороду сбили беспилотник Политика, 21:23
Bloomberg узнал, что De Beers снизила цены на алмазы для оживления продаж Бизнес, 21:18
Тракторы заблокировали центр Берлина: как прошел массовый митинг фермеров Общество, 21:07 
Александр Медведев объяснил непристойный жест про «Спартак» Спорт, 20:52
СК начал проверку после сообщений об избиении школьника учителем Общество, 20:48
Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве Бизнес, 20:47
Politico узнало о беспокойстве Госдепа США из-за делегации Китая в Давосе Политика, 20:34