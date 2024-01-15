Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа»

Суд рассмотрит требование о передаче всех акций крупнейшего автодилера в России государству. По версии Генпрокуратуры — «как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции»

Сергей Петров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции компании-автодилера «Рольф», иск подан против основателя «Рольфа» Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба.

В случае удовлетворения иска государству перейдут все акции «Рольфа», принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, уточнило ведомство.

РБК направил запрос в «Рольф», Сергей Петров отказался от комментариев.

«Рольф» — крупнейший продавец автомобилей в стране. В декабре 2023 года компанию передали под временное управление Росимущества, такое решение принял президент Владимир Путин. Кремль пояснял, что это сделано в связи с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой.

Журналисты во время конференц-кола пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обратили его внимание на то, что «Рольф» — российская компания. «Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства», — ответил он.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров, комментируя РБК передачу акций Росимуществу, назвал это решение «правовым беспределом». В целом он описал ситуацию в экономике и стране так: «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему, государство стреляет в ногу себе».

Генпрокуратура за последнее время не раз подавала иски о передаче активов частных компаний государству. Ведомство в разное время заинтересовали «Сибэко» Андрея Мельниченко, один из крупнейших производителей формалина и метанола «Метафракс Кемикалс», российские цементные заводы HeidelbergCement, акции «Сясьский целлюлозно-бумажного комбината» — крупного производителя туалетной бумаги и бумажных салфеток и другие.

Упомянутая Генпрокуратурой «Деланс Лимитед» — кипрская Delance, она принадлежит семье Петрова. С 2019 году на него и нескольких руководителей «Рольфа» завели уголовное дело, заподозрив в нелегальных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. О ситуации с уголовным делом против него Петров сказал: «Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют».