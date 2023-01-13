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Глава Apple Тим Кук попросил урезать себе зарплату

Глава Apple Тим Кук попросил урезать себе зарплату на 40%, до $49 млн
Тим Кук попросил снизить ту часть вознаграждения, которая ему выплачивается в виде акций. В следующем году он получит $49 млн — против почти $100 млн в прошлом
Apple AAPL $133,45 +0,11% Купить
Тим Кук
Тим Кук (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Зарплата генерального директора Apple Тима Кука будет урезана на 40%, до $49 млн в 2023 году, передает Bloomberg. Как пояснили в компании, о сокращении вознаграждения попросил сам Кук.

За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. Сокращение коснется второй части выплат.

Как отмечает Bloomberg, Apple в минувшем году столкнулась с критикой из-за компенсаций, выплачиваемых Куку. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services, оказывающая услуги, указывала, что сейчас вознаграждение, выплачиваемое гендиректору, слишком мало зависит от ключевых показателей эффективности, включая стоимость акций. В 2022 году стоимость акций Apple упала на 27%.

Выплаты в размере $49 млн включают ту же базовую зарплату в размере $3 млн, бонус в размере $6 млн и вознаграждение в размере $40 млн акциями компании. Как отмечает Bloomberg, конечный размер выплаты будет зависеть от того, сколько будут стоить акции Apple в новом году.

Apple также раскрыла выплаты за 2022 год финансовому директору Луке Маэстри, главному юрисконсульту Кейт Адамс, директору по розничным продажам Дейдре О'Брайен и главному операционному директору Джеффу Уильямсу. Всем этим менеджерам в 2022 году выплатили $27 млн, включая зарплату, вознаграждение в виде акций и премии, что немного больше, чем в предыдущем году.

Как отмечает Bloomberg, это редкий случай, когда топ-менеджер просит снизить себе выплаты. 2021 год, по данным агентства, стал рекордным по объемам вознаграждений для руководителей компаний. Однако акционеры все реже соглашаются поднимать зарплату: по данным консалтинговой компании Mercer, в 2021 году одновременно был установлен рекорд по числу случаев, когда акционеры отказывали голосовать за увеличение бонусов руководителям компаний. 

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В 2021 году Apple выдала бонусы в виде акций талантливым инженерам, чтобы предотвратить их переход к конкурентам, в том числе к Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России). Размер вознаграждений достигал $180 тыс.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Apple Тим Кук заработок топ-менеджеров
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