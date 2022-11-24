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Суд поддержал решение ФАС оштрафовать Google на ₽2 млрд из-за YouTube

Суд поддержал решение ФАС оштрафовать Google на ₽2 млрд из-за правил блокировки на YouTube
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Арбитражный суд Москвы отказал Google LLC в иске об обжаловании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовать компанию на 2 млрд руб., поскольку принадлежащий ей видеохостинг YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке этих сервисов, сообщает ФАС.

Нарушение антимонопольного законодательства ФАС нашла в условиях пользовательского соглашения YouTube в феврале 2022 года, а оборотный штраф назначила в конце июля.

Дело было инициировано после жалобы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), который посчитал, что действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют компании произвольно ограничить любой аккаунт. Как заявили в РОЦИТе, процедура апелляции «практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт».

ФАС тогда заявила, что провела административное расследование и установила, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В службе считают, что такие правила приводят к блокировкам и удалению аккаунтов «без предупреждения и обоснования действий», что ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию.

Российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов и требовали восстановить к ним доступ. В феврале, вскоре после начала военной операции на Украине, хостинг запретил монетизацию ряду российских СМИ, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.

Из-за того, что хостинг отказался удалять запрещенную информацию, в том числе «недостоверную информацию» о военных действиях на Украине, Таганский суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. Это второй оборотный штраф, назначенный компании в России: в декабре прошлого года суд признал Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и оштрафовал ее на 7,2 млрд руб.

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В июне российская «дочка» Google ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. Там заявили, что арест банковского счета, наложенный по искам российских телеканалов, которые заблокированы на YouTube, сделал невозможной работу российского офиса компании.

Роскомнадзор в сентябре попросил суд отменить решение о проведении начальной процедуры банкротства (наблюдения), чтобы сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, который представляет взыскателя по оборотным штрафам Роскомнадзора. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

Теги
ФАС штраф Google YouTube обжалование Арбитражный суд
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