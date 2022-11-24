Суд поддержал решение ФАС оштрафовать Google на ₽2 млрд из-за YouTube

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Арбитражный суд Москвы отказал Google LLC в иске об обжаловании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовать компанию на 2 млрд руб., поскольку принадлежащий ей видеохостинг YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке этих сервисов, сообщает ФАС.

Нарушение антимонопольного законодательства ФАС нашла в условиях пользовательского соглашения YouTube в феврале 2022 года, а оборотный штраф назначила в конце июля.

Дело было инициировано после жалобы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), который посчитал, что действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют компании произвольно ограничить любой аккаунт. Как заявили в РОЦИТе, процедура апелляции «практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт».

ФАС тогда заявила, что провела административное расследование и установила, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В службе считают, что такие правила приводят к блокировкам и удалению аккаунтов «без предупреждения и обоснования действий», что ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию.

Российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов и требовали восстановить к ним доступ. В феврале, вскоре после начала военной операции на Украине, хостинг запретил монетизацию ряду российских СМИ, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.

Из-за того, что хостинг отказался удалять запрещенную информацию, в том числе «недостоверную информацию» о военных действиях на Украине, Таганский суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. Это второй оборотный штраф, назначенный компании в России: в декабре прошлого года суд признал Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и оштрафовал ее на 7,2 млрд руб.

В июне российская «дочка» Google ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. Там заявили, что арест банковского счета, наложенный по искам российских телеканалов, которые заблокированы на YouTube, сделал невозможной работу российского офиса компании.

Роскомнадзор в сентябре попросил суд отменить решение о проведении начальной процедуры банкротства (наблюдения), чтобы сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, который представляет взыскателя по оборотным штрафам Роскомнадзора. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.