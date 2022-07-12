Apple впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Компания должна заплатить 2 млн руб. за нарушение законодательства о персональных данных. Решение о штрафе суд вынес также в отношении Zoom Video Communications, ее оштрафовали на 1 млн руб.

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Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн руб. за нарушение законодательства в области персональных данных, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Apple впервые привлекли к ответственности за отказ локализовать данные россиян.

«Apple Inc. [признана] виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 (нарушение законодательства в области персональных данных. — РБК) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000», — говорится в сообщении.

В конце мая Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении онлайн-площадки для аренды жилья по всему миру Airbnb, фотохостинга Pinterest, сервиса накрутки лайков Likeme, стримингового сервиса Twitch, компании, оказывающей услуги по глобальным перевозкам и логистике, United Parcel Service, а также Apple за отказ локализовать данные россиян. Google тогда привлекли к ответственности повторно. В 2021 году корпорация уже была оштрафована на 3 млн руб.

Помимо Apple суд наложил штраф на Zoom Video Communications, которой принадлежит приложение для видеоконференций Zoom, в размере 1 млн руб.

Штраф за повторное нарушение законодательства в области персональных данных грозит и мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta Inc., которая в России признана экстремистской организацией и запрещена). Рассмотрение дела назначено на 28 июля. В прошлый раз WhatsApp был оштрафован в конце августа прошлого года. Размер штрафа составил 4 млн руб.