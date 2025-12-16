США пригрозили Spotify и Siemens из-за цифрового налога ЕС

Планы Евросоюза ввести цифровой налог для ИТ-компаний ограничат доступ американскому бизнесу на рынок, заявили в торгпредстве США, обвинили ЕС в«дискриминационных» действиях и предупредили об ответных мерах для Spotify, DHL и SAP

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила о возможных ограничениях и пошлинах для компаний Евросоюза из-за планов Брюсселя обложить налогом американские ИТ-корпорации.

В заявлении Офиса торгового представителя США в X говорится, что американские платформы и цифровые сервисы обеспечивают жителям ЕС бесплатный доступ к услугам, поддерживают миллионы рабочих мест и более чем $100 млрд прямых инвестиций в Европу. Торгпредство обвинило ЕС в «дискриминационных и преследовательских» мерах, включая судебные разбирательства, налоги, штрафы и регуляторные требования.

«Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении ограничения, сдерживания и подавления конкурентоспособности американских поставщиков услуг дискриминационными методами, у США не останется иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам», — заявило ведомство.

Торгпредство перечислило крупнейшие европейские компании, которые «пользуются расширенным доступом» к американскому рынку: в их числе оказались Accenture, Siemens, Spotify, DHL, Mistral, Publicis и SAP.

Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что США готовят расследование в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, что позволит ввести торговые меры, в том числе пошлины, в отношении услуг европейских компаний.

Угроза американской стороны связана с планами Евросоюза ввести цифровой налог, который затронет Google, Meta (корпорация признана в России экстремистской и запрещена) и Amazon. Белый дом считает эти меры ограничивающими доступ американских компаний на европейский рынок. Трамп заявлял, что цифровые налоги наносят вред американскому бизнесу, и угрожал «существенными» пошлинами странам, которые их вводят. Летом Соединенные Штаты добились, чтобы Канада отменила налог для американских технологических корпораций.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил Bloomberg, что ЕС защищает «технологический суверенитет». Он указал, что постоянно поддерживает контакты с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Лютником. В заявлении торгпредства США при этом утверждается, что «содержательного диалога» между Вашингтоном и Брюсселем по этой теме не было.

В начале декабря Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушение требований европейского закона о цифровых услугах. В ЕК пришли к выводу, что предоставление платформой синей галочки для обозначения «подтвержденных учетных записей» вводит в заблуждение, поскольку приобрести ее может любой пользователь без содержательной проверки личности. Владелец X Илон Маск в ответ призвал «упразднить» Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам — участницам.