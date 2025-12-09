 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Еврокомиссия начала расследование против Google из-за режима ИИ в поиске

Google использует в «Режиме ИИ» своего поиска сторонний контент, но не платит за это его создателям, а также обучает свои модели на основе загруженных на YouTube видео, не позволяя делать то же конкурентам, заявляют в Еврокомиссии
Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Global Look Press
Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции при использовании стороннего контента в обзорах и сводках собственной модели искусственного интеллекта, применяемого в поиске, говорится в сообщении комиссии.

Как поясняет ЕК, «Режим ИИ» в поисковике Google выдает результаты с контентом, создатели которого не получают за это компенсацию и не имеют возможности исключить его использование в таких сводках и обзорах.

Кроме того, загруженные на YouTube видео также используются для обучения моделей ИИ Google без возможности отказаться от этого и без компенсации, указывает Еврокомиссия. Она также отмечает, что политика платформы запрещает конкурирующим разработчикам искусственного интеллекта использовать контент YouTube для обучения собственных моделей ИИ.

«ИИ приносит замечательные инновации и множество преимуществ людям и компаниям по всей Европе, но этот прогресс не может быть достигнут в ущерб принципам, лежащим в основе нашего общества», — заявила комиссар ЕС по конкуренции Тереза Рибера.

В начале декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на €120 млн за нарушение требований европейского закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). В ЕК пришли к выводу, что предоставление платформой синей галочки для обозначения «подтвержденных учетных записей» вводит в заблуждение пользователей. Любой может заплатить за получение статуса «подтвержденный» без содержательной проверки личности, и это делает пользователей уязвимыми для мошенничества, включая случаи, когда владельцы аккаунтов пытаются выдать себя за других лиц.

«Хотя DSA не требует обязательной верификации пользователей, он четко запрещает онлайн-платформам ложно утверждать, что пользователи прошли верификацию, если такая верификация не проводилась», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Маск, который известен критикой в адрес ЕС, после выписанного X штрафа призвал «упразднить» Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам — участницам. Он также выразил мнение, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

Читайте РБК в Telegram.

Еврокомиссия Google искусственный интеллект антимонопольное расследование
