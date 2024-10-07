Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries

Сотрудники компании Бакальчука «ВБ Девелопмент» покинули один из основных офисов Wildberries в Москве. В Wildberries заявили, что пожелавшие остаться в компании переведены в новую структуру

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сотрудники «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука, занимающейся строительством складов для Wildberries, покинули один из основных офисов маркетплейса на улице Ленинская слобода в Москве, обратил внимание корреспондент РБК. Гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов подтвердил эту информацию и пояснил, что работники переехали в новый офис на станции метро «Тульская». Детали в компании не раскрывают «в целях спокойствия и безопасности сотрудников», но отмечают, что новое помещение рассчитано на 120 человек.

«ВБ Девелопмент» занимается строительством логистических объектов для Wildberries. Единственным учредителем этого юрлица выступает Владислав Бакальчук. Сейчас оно продолжает заниматься строительством складов для маркетплейса по ранее заключенным договорам. Бакальчук также владеет 1% ООО «Вайлдберриз», которое до недавнего времени являлось основным юрлицом Wildberries и является арендатором офиса на Ленинской слободе.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО «Вайлдберриз», а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис. Ничего сверхъестественного не произошло, мы просто исключили для себя возможные провокации и конфликтные ситуации», — рассказал Денис Кузнецов.

В понедельник, 7 октября, в офисе осталось работать около десяти человек, покидать его работники начали еще две недели назад, рассказали корреспонденту РБК сотрудники охраны офиса.

Источник РБК среди персонала компании поделился, что часть сотрудников не проинформировали о переезде и оставили в прежнем офисе: «Никакой информации о местонахождении руководства нет, задачи никакие не поступают». Кузнецов настаивает, что все сотрудники заранее были поставлены в известность и переехали в новый офис.

В РВБ — совместной компании Wildberries и Russ — сообщили РБК, что в курсе сложившейся ситуации вокруг офиса. «Часть сотрудников, пожелавших остаться в нашей системе, уже переведены в новую структуру, которая теперь занимается строительством логистических центров», — сказал представитель интернет-площадки. Он также не исключил, что в офисе также могли находиться и сотрудники РВБ, поскольку в компании принята такая система, когда сотрудник может выбрать любой офис, в котором ему удобно работать в конкретный день.

Ранее на пресс-конференции в офисе на Ленинской слободе Владислав Бакальчук и гендиректор «ВБ Девелопмент» говорили о проблемах компании с заморозкой платежей за строительство складов. В объединенной компании Wildberries и Russ заявляли, что «ВБ Девелопмент» должна им более 30 млрд руб. в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах. Бакальчук объяснял задолженность перед РВБ выплатой авансов субподрядчикам и закупкой материалов для строительства.

В сентябре учредитель «ВБ Девелопмент» заявил об остановке строительства складских помещений для Wildberries по всей России и СНГ из-за заморозки руководством маркетплейса платежей на 1 млрд руб. РВБ подала в суд на «ВБ девелопмент» по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 млрд руб., говорили РБК в пресс-службе объединенной компании.

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. РВБ была зарегистрирована в июле, «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На фоне сделки между основателями маркетплейса Татьяной Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком возник конфликт. Супруг утверждал, что на его жену оказывает давление исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян, и настаивал, что соотношение масштабов бизнеса и выручки Wildberries и Russ не соответствует распределению долей в объединенной компании. Бакальчука поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о «рейдерском захвате».

Татьяна Ким называла происходящее не рейдерским захватом, а разводом и позже подала соответствующий иск, первое заседание по нему состоялось в сентябре. Она объясняла сделку возможностью «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».

18 сентября у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».