Роспатент отказал агрохолдингу в регистрации знака с изображением «V»

Агрохолдинг Valov Group пытался получить правовую охрану товарного знака, включающего букву V. Но Роспатент счел это противоречием общественным интересам, поскольку символ ассоциируется у потребителей с Вооруженных силами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала калужскому агрохолдингу Valov Group, пытавшемуся добиться регистрации в качестве товарного знака изображения, содержащего похожий на букву V символ. Это следует из решения Роспатента по результатам рассмотрения возражений и заявлений коллегиями Палаты по патентным спорам, с которым ознакомился РБК.

В ноябре 2023 года ООО «Агропромышленный холдинг Валов Групп», называющее себя крупнейшей роботизированной фермой в Калужской области, подало заявку на регистрацию изобразительного обозначения — серый круг с черным обрамлением, внутри которого расположен элемент в виде латинской буквы V. Заявитель хотел получить для него правовую охрану в отношении товаров 7-го, 11-го, 21-го, 29-го классов Международной классификации товаров и услуг (включают в том числе сельскохозяйственные инструменты, машины для забоя скота, доильные и уборочные машины, кормушки для животных, йогурт, кефир и другие молочные продукты).

Но в мае этого года Роспатент отказал агрохолдингу в регистрации товарного знака, сославшись на подп. 2 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса, запрещающий проводить регистрацию в случае противоречия общественным интересам. Основанием для отказа в регистрации товарного знака послужил довод экспертов, что входящий в состав заявленного обозначения буквенный элемент воспринимается в качестве латинской буквы V, отнесенной к символам Вооруженных сил России, исходя из общедоступных сведений в интернете. Графически выделенная буква V, занимающая центральное положение в знаке и акцентирующая на себе устойчивое внимание потребителей, в настоящее время используется как символ российских вооруженных сил, говорится в решении.

Буква V, «повсеместно наносимая на российскую военную технику, обмундирование, а также ее использование гражданскими лицами в качестве обозначения, указывающего на поддержку вооруженных сил, демонстрацию гражданской позиции, являются неоспоримым фактом» того, сейчас этот символ вызывает «устойчивые ассоциации с Вооруженными силами Российской Федерации», указано в документе. В качестве подтверждения Роспатент приводит ссылки на материалы из средств массовой информации.

Valov Group с таким решением не согласилась и направила свои возражения в Палату по патентным спорам. Компания, в частности, указывала на то, что буква, вписанная в изобразительный элемент в виде круга, не всегда может восприниматься как V латинского алфавита. Например, ее можно воспринять как строчную букву «г» кириллического алфавита, выполненную прописью или как букву «ижица» дореформенного русского алфавита, как строчные буквы «гамма», «ипсилон» или «ню» древнегреческого алфавита, а также как изображение рога или рогатого скота/рогатого шлема, имеющее авторское исполнение. Но даже если это обозначение используется как буква V, то она будет восприниматься как сокращение от названия заявителя — Valov Group. В качестве других доводов компания обращала внимание, что буква V не является официальным символом Вооруженных сил, а Роспатент ранее предоставлял правовую охрану товарным знакам, в чей состав эта буква входит.

Коллегия Роспатента, изучив материалы дела, согласилась с доводами экспертов, что ассоциативное восприятие знака V «носит устойчивый характер. Доводы заявителя там назвали не столь очевидными.

«Утверждение об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения со знаком СВО (специальной военной операции. — РБК) представляется спорным», считают в коллегии Роспатента. Там ссылаются на разъяснение Минобороны, что этот знак хоть и не является официальным воинским символом, но узнаваем и положительно воспринимается военнослужащими и гражданами России. «В этой связи можно сделать вывод, что латинская буква V ассоциируется широким кругом лиц именно с задачами СВО и воспринимается патриотически настроенной частью общества как знак поддержки российских вооруженных сил», — заключили в коллегии.

Удовлетворить возражения Valov Group коллегия Роспатента отказалась. Свое решение она объяснила тем, что знак V, не имея под собой какого-то определенного авторства, фактически перешел в статус общественного достояния. Это подразумевает его свободное использование широким кругом лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность. В этом случае регистрация обозначения в качестве товарных знаков противоречит общественным интересам, поскольку наделяет правообладателя исключительным правом на его коммерческое использование и позволяет в дальнейшем запрещать его использование третьим лицам, говорится в решении.

В агрохолдинге Valov Group на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

Что говорили о V в Минобороны Символы Z и V, которые используются для маркировки российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине, не являются официальными воинскими обозначениями. Об этом в мае 2022 года сообщал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Но позднее эти символы стали использовать российские чиновники, некоторые органы власти и рядовые жители страны, поддерживающие военные действия. В мае 2023 года буква V в цветах российского триколора стала логотипом единого дня голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объясняла, что это одновременно «привычная всем галочка», а также «символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию».

Что говорят эксперты

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков говорит, что не согласен с решением Роспатента об отнесении буквы V в заявке агрохолдинга Valov Group к обозначениям, противоречащим общественным интересам. «Буква V, используемая Минобороны, иная, не имеющая сходства с заявленной на регистрацию буквой V», — отмечает эксперт. Причиной отказа в регистрации, по его мнению, могла послужить непоследовательность компании, которая пыталась обосновать возможность регистрации тем, что это не латинская буква V, а варианты других букв различных алфавитов либо изображение рогатого скота или рогатого шлема.

Зуйков не считает, что решение создает риски для ранее зарегистрированных знаков с этим символом, но абсолютно точно создаст проблемы с регистрацией новых. «Букв V зарегистрировано большое множество, думаю, что такая практика отказа в регистрации букв V неправильная», — резюмирует эксперт.

Правообладатели уже зарегистрированных товарных знаков могут спокойно ими пользоваться, пока эти регистрации не будут оспорены, если какие-либо заинтересованные лица в принципе захотят их оспорить, говорят в патентном бюро «Онлайн Патент». Но с учетом объективно широкого использования элемента V в контексте операций Вооруженных сил РФ решение коллегии Роспатента также может стать первым шагом к формированию практики регистрации обозначений, в которых этот элемент занимает доминирующее положение, указывают эксперты.

Противоречие общественным интересам — сложное, многоаспектное основание для отказа в регистрации товарного знака, отмечают в «Онлайн Патенте». В качестве примера там вспоминают дело по оспариванию товарного знака Saint Vincent, когда компания «Александровы погреба» по решению Верховного суда лишилась права на бренд с именем святого из-за оскорбления чувств верующих. «В России много лет регистрировались и по настоящее время действуют для алкогольных напитков товарные знаки, содержащие сочетание слов «святой» и некоторое имя. Дело Saint Vincent сформировало практику и позицию для рассмотрения новых заявок такого типа, существенно осложнив регистрацию высоким риском отказа в связи с противоречием общественным интересам», — отмечают в «Онлайн Патенте».

При этом в компании полагают, что с учетом объективно отличающейся от распространенных вариантов использования Вооруженными силами РФ графики обозначения «Валов Групп» может продолжить борьбу за обозначение в Суде по интеллектуальным правам. Вероятность отмены решения Роспатента в Суде по интеллектуальным правам «достаточно велика», полагает Зуйков. «Главное, чтобы аргументы в суде были последовательны и понятны, с учетом того, что на регистрацию заявлена латинская буква V», — сказал он.

Суть доводов Роспатента, приведенных в решении, сводится к тому, что обозначение V, по его мнению, приобрело различительную способность в связи с использованием российскими вооруженными силами, и заявленное на регистрацию обозначение V без дополнительных характеристик и ассоциаций не обладает надлежащей различительной способностью, которая необходима для товарного знака, говорит адвокат, партнер и глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Birch Legal Екатерина Тиллинг. «Можно поспорить с основанием, которое использовано Роспатентом для отказа в регистрации товарного знака, — речь все же идет не об этике или морали либо о каком-то неэтичном применении государственной символики», — рассуждает адвокат. Если следовать заложенным в решении Роспатента рекомендациям, то при добавлении обозначению той самой различительной способности, о которой говорят правовые нормы, оно может быть зарегистрировано как товарный знак. «Например, можно доработать обозначение, включив в него дополнительные элементы — полное название компании либо использовать кириллицу», — указала Тиллинг.