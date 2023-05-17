Памфилова показала логотип единого дня голосования с буквой V

Буква V в цветах российского триколора, изображенная в центре логотипа, символизирует одновременно «привычную всем галочку» и поддержку военной операции на Украине, заявила глава ЦИК

Элла Памфилова (Фото: ЦИК России)

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на семинаре для пресс-служб региональных избирательных комиссий, показала логотип единого дня голосования в 2023 году, сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Логотип выполнен в цветах российского триколора, а в центре изображена латинская буква V. Памфилова заявила, что это одновременно «привычная всем галочка», а также «символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию».

Глава ЦИК выразила надежду, что новый логотип поддержат и будут использовать «все регионы без исключения».

Латинскую букву V, так же как и Z, наносят на российскую технику, которая участвует в военных действиях на Украине. В прошлом марте на странице российского Минобороны в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) говорилось, что эти буквы означают «За победу», «Сила в правде» «Задача будет выполнена». Позднее эти символы стали использовать российские чиновники, некоторые органы власти и рядовые жители страны, поддерживающие военные действия.

В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября, более чем в 20 регионах должны пройти выборы глав субъектов, в ряде регионов планируются выборы депутатов местных парламентов, представительных органов муниципальных образований и административных центров.