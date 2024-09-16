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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук объяснил это попыткой не допустить «переименования РВБ в RWB». ООО «РВБ» было создано в рамках объединения Russ и Wildberries. Владислав Бакальчук выступает против этого

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сообщил РБК, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB.

«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По моей информации, временщики Мирзояны [братья Леван и Роберт Мирзояны] в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами, чем, собственно, и занимаюсь», — заявил супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук, с которым она намерена развестись.

У Бакальчука 1% ООО «Вайлдберриз», 99% — у его жены.

О том, что юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы Бакальчука, направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB, писали также «Ведомости». Ее зарегистрировали 13 сентября, следует из реестра Роспатента. Речь идет о логотипе в виде квадрата, в котором размещена пирамида фиолетового цвета на фоне розового и желтого и буквы RWB.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июле крупнейший оператор наружной рекламы Russ и Wildberries зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ», которое было создано в рамках объединения компаний. Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. В июне Russ и Wildberries объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» — конкурента Amazon и Alibaba.

Владислав Бакальчук выступает против объединения Wildberries с Russ. В июле он заявлял, что его отстранили от управления бизнесом и что о создании совместной компании договорились без него. Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который после этого заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Татьяна Бакальчук ответила, что «это не рейдерский захват, это развод». Она утверждала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании».

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Александр Ситюков Александр Ситюков, Елена Чернышова
Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года

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