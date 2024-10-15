Путин передал «Главпродукт» во временное госуправление

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Указом президента Владимира Путина вводится временное управление в компании-производителе консервов «Главпродукт» (выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д.). Документ размещен на портале правовой информации.

В соответствии с документом, 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу (АО) «Главпродукт» (владелец ООО «Промсельхoзинвест»), а также ООО «Главпродукт-патент» (владелец Iniversal Company 2000) перейдут к Росимуществу.

Этому же агентству перешли акции и доли других производителей консервов:

ООО «Балтийский консервный завод», его владелец — ООО «Объединенные консервные заводы» — тоже перешел под госуправление;

АО «Орелпродукт»;

АО «Верховский молочно-консервный завод».

Вышеназванными компаниями тоже владеет «Промсельхoзинвест», оно и еще одна его дочка, ООО «Объединенная индустриальная компания», тоже перешли под госуправление. Владелец «Промсельхозинвест» — Universal Beverage Company (США).

АО «Главпродукт» основано в 1999 году. Создатель компании — Леонид Смирнов. Он родился в СССР, в 1970-х переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995-м приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем — консервов.

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