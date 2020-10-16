Греф с сожалением воспринял срыв сделки «Яндекса» и «Тинькофф»

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф в разговоре с Forbes заявил, что с сожалением относится к срыву сделки между «Яндексом» и Тинькофф-банком.

«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — сказал Герман Греф изданию.

Обсуждение сделки между «Яндексом» и «Тинькофф» проходило на фоне растущей конкуренции между «Яндексом» и Сбербанком в финтех-сфере. О разделе общих активов банк и ИТ-гигант объявили в июне. Лев Хасис, первый зампред правления Сбербанка, объяснял «развод» тем, что, «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать».

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