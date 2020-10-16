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Бизнес ,  
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Топ-менеджер «Яндекса» сообщил о все «новых и новых» требованиях Тинькова

Бизнесмен с каждым разом предъявлял все больше требований, заявили в «Яндексе». Ранее стороны объявили, что не смогли договориться о покупке банка «Тинькофф» «Яндексом»
«Яндекс» YNDX ₽4 638,8 -2,43% Купить
Тигран Худавердян
Тигран Худавердян (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил развал сделки, в рамках которой компания планировала выкупить весь акционерный капитал TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Об этом он написал в письме сотрудникам, подлинность которого РБК подтвердил представитель «Яндекса».

По словам Худавердяна, компания «постоянно шла навстречу» основателю и совладельцу TCS Олегу Тинькову и согласилась, что после сделки он будет участвовать в управлении банком, а также «помогать «Яндексу» в целом», поскольку стал бы его крупным акционером.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — говорится в письме.

По словам Худавердяна, Тиньков предложил гендиректору «Яндекса» Аркадию Воложу рассмотреть покупку банка в июле, как раз когда компания разделила активы со Сбербанком.

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после объявления о срыве сделки
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В «Тинькофф» сильная и близкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории», — отметил он.

Тиньков также написал письмо сотрудникам банка. В нем он заявил, что лично решил разорвать сделку с «Яндексом».

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«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — объяснил он.

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Олег Тиньков

«Яндекс» и группа TCS сообщили о будущем слиянии 22 сентября. На фоне этого к закрытию торгов на следующий день их общая капитализация выросла на $2 млрд, до $28,2 млрд. Стоимость возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

В итоге заключить ее сторонам не удалось. 16 октября TCS объявила об отказе от продолжения переговоров. В «Яндексе» развал сделки объяснили тем, что компания не смогла договориться об окончательных условиях покупки банка «Тинькофф» с его основными акционерами, поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры».

Авторы
Виктория Полякова, Анастасия Антипова
​«Яндекс» «Тинькофф» Олег Тиньков
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