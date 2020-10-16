Топ-менеджер «Яндекса» сообщил о все «новых и новых» требованиях Тинькова

Бизнесмен с каждым разом предъявлял все больше требований, заявили в «Яндексе». Ранее стороны объявили, что не смогли договориться о покупке банка «Тинькофф» «Яндексом»

Тигран Худавердян (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил развал сделки, в рамках которой компания планировала выкупить весь акционерный капитал TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Об этом он написал в письме сотрудникам, подлинность которого РБК подтвердил представитель «Яндекса».

По словам Худавердяна, компания «постоянно шла навстречу» основателю и совладельцу TCS Олегу Тинькову и согласилась, что после сделки он будет участвовать в управлении банком, а также «помогать «Яндексу» в целом», поскольку стал бы его крупным акционером.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — говорится в письме.

По словам Худавердяна, Тиньков предложил гендиректору «Яндекса» Аркадию Воложу рассмотреть покупку банка в июле, как раз когда компания разделила активы со Сбербанком.