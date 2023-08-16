McDonald's в Казахстане сменил вывески на «Мен Мәдиярмын» и «Мен Араймын»

Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане сменили вывески: теперь на них вместо надписи «Мы открыты» появились имена. Например, на вывеске одного из заведений написано «Я — Мадияр» (на казахском)

В Казахстане рестораны, работавшие под брендом «Макдоналдс», сменили названия: теперь на вывесках вместо надписи «Мы открыты» появились имена, передают Nur.kz и Forbes.

Одно из заведений в Алма-Ате теперь, например, называется «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадияр»). Остальные точки получили другие имена: Данияр, Юлия, Арай, Александр и др.

В управляющей компании ресторанов Food Solutions KZ подтвердили изменения в шести городах. «Вместо старых надписей «Біз ашықпыз / Мы открыты» появились названия: «Мен Араймын», «Мен Аружанмын», «Мен Даниярмын», «Мен Юлиямын» и другие. Food Solutions KZ приготовила сюрприз для своих гостей, связанный с названием ресторанов», — сообщили Nur.kz представители компании.

В Казахстане работают 24 «Макдоналдса»: в Астане, Алма-Ате, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Сеть пришла в республику в 2016 году.

В ноябре прошлого года рестораны «Макдоналдс» в Казахстане приостановили работу в связи с «ограничениями местных поставок». В начале января Bloomberg сообщил, что сеть собирается уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок. По данным собеседников агентства, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков после ухода «Макдоналдса» из России.

Спустя два дня в Казахстане стали снимать вывески сети, а Food Solutions KZ сообщила, что объявит сроки открытия ресторанов и их новое название в ближайшее время.

В конце января бывшие казахстанские рестораны «Макдоналдс» открылись без названия. На вывесках было написано «Мы открыты». Отмечалось, что в меню и ценовой политике заведений почти ничего не изменилось, исчезла только символика «Макдоналдса».