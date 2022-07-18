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«Ведомости» узнали о запуске аналога TikTok «дочкой» Сбербанка

Приложение с вертикальными видео Chipz планируется запустить в сентябре, целевой аудиторией будут пользователи 13–21 года, узнали «Ведомости». Разработкой занимается зарегистрированная «Сберинтертейнмент» ЕСН
Сбербанк SBER ₽127,5 -1,09% Купить
Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС
Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС

«Дочка» Сбербанка «Сберинтертейнмент» готовит к запуску соцсеть Chipz с вертикальными видео по примеру TikTok и «Панч» для создания и продвижения музыки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Разработкой проектов занимается ООО «ЕСН», зарегистрированное «Сберинтертейнмент» в феврале 2021 года. По данным СПАРК, 1 апреля компания зарегистрировала товарные знаки Cnipz и «Панч», также за ней были закреплены домены chipz.ru и punch.ru.

Целевой аудиторией Chipz будут пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года. Источник газеты указал, что запуск сервиса планируется в сентябре.

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Фото:interactive.film / Instagram

«Ведомости» указывают, что он «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть». Пользователям будут доступны шаблоны (чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу. Через чип «Сбермегамаркет» можно будет рекламировать и продавать товары. Разработчики также планируют добавить возможность создавать собственные чипы и мини-игры, а также сделать фонд для финансовой поддержки создателей роликов.

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Фото:Nicky Loh / Bloomberg

По данным ЕГРЮЛ, у ЕСН за время существования уже трижды менялось руководство. Сначала ее возглавляла директор по правовым вопросам Okko и Rambler Наталья Булаева, затем — основной владелец изданий Rambler&Co Сергей Шишкин. Теперь гендиректором является Александр Самборский, он был членом совета директоров ТНТ и возглавлял «ТНТ-регион», отмечает газета.

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В России не в первый раз пытаются запустить аналог TikTok. В 2020 году свою соцсеть для школьников планировало создать Минпросвещения вместе с Mail.ru Goup (ныне VK Group).

В ноябре прошлого года аналогичное TikTok приложение для коротких вертикальных видео Yappy запустила команда разработчиков из Ritm Media (входит в «Газпром Медиа»). В мае сервис с вертикальными роликами «VK Клипы» запустила «ВКонтакте».

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Теги
Компании
Юлия Выродова Юлия Выродова
Сбербанк TikTok соцсети видеоролики
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