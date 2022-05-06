«Сбер» создаст свою систему для «умного» дома после сбоя из-за санкций

О решении создать автономную инфраструктуру для «умного» дома в «Сбере» сообщили на фоне проблем с подключением новых «умных» гаджетов. Они возникли из-за того, что зарубежный партнер блокировал новые подключения из-за санкций

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Компания SberDevices создаст независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для своей платформы «умного» дома, сообщается на сайте «Сбера».

Об этом решении в нем объявили на фоне проблем с подключением к платформе «умного» дома новых устройств — «умных» ламп, розеток, светодиодных лент и реле (активированные ранее устройства продолжают работать штатно). «Умные» гаджеты «Сбера» использовали облачный сервис Tuya, который блокировал все его новые подключения, пояснили «Хабру» эксперты SberDevices.

По их словам, разработчики выбрали именно Tuya, поскольку это крупнейший на российском рынке поставщик инфраструктурных решений для систем «умного» дома. Платформу хотели сделать максимально гибкой, поэтому и было создано гибридное решение, одновременно с чем компания начала разрабатывать свое, добавили в SberDevices.

Официально о разработке автономного решения в «Сбере» объявили 6 мая. Инфраструктура для платформы «умного» дома теперь будет на базе собственного облака, а гаджеты выйдут с новой прошивкой: к концу 2022 года в продаже появятся обновленные смарт-лампы, а позже — розетки, реле и светодиодные ленты. Управление ими не изменится: для это будут по-прежнему использоваться виртуальные ассистенты «Салют» и одноименное приложение.

«Важной особенностью обновления станет полный переход на серверы SberCloud, расположенные в разных регионах России. Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перебоев в работе платформы в случае возникновения проблем в одном из дата-центров, а также сделает функционирование платформы полностью независимым от зарубежных партнеров», — добавили в «Сбере».

В разговоре с РБК в пресс-службе компании отметили, что рекомендовали ретейлерам приостановить продажи устройств «умного» дома Sber (смарт-ламп, розеток, реле и светодиодных лент) до решения проблем. «Они уже частично решены, команда SberDevices восстановила возможность подключения «умных» светодиодных лент. Мы работаем над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность всех устройств, по мере решения проблем они будут снова появляться в продаже», — сказали в пресс-службе.

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В ней добавили, что устройства Sber с виртуальными ассистентами «Салют» (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, устройства под управлением «Салют ТВ»), работающие на разработанном SberDevices ПО и локальной инфраструктуре «Сбера», продолжают функционировать стабильно и продаются в обычном режиме.

В конце февраля — начале марта США и Великобритания ввели санкции против «Сбера». США внесли банк в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. Все американские финансовые институты обязали закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек». В «Сбере» тогда сообщили, что все его системы и офисы работают в штатном режиме.