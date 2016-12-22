Авиакомпания «Россия» впервые начала набор иностранных пилотов

Авиакомпания «Россия» впервые в своей истории начала набор иностранных командиров воздушных судов. Эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ, считает эксперт

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Россия» зовет иностранцев

Авиакомпания «Россия», входящая в тройку крупнейших национальных авиаперевозчиков, объявила о наборе иностранных пилотов, следует из данных ее сайта.

Перевозчик обещает «конкурентную зарплату» — до 500 тыс. руб. в месяц для командиров воздушных судов (КВС) и до 240 тыс. для вторых пилотов, а также единоразовое поощрение («подъемные») в таком же размере. Пилоты требуются на самолеты Boeing 737/777/747 и Airbus 319/320 для выполнения полетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Представитель «России» пояснил РБК, что сейчас в компании нет иностранных пилотов и она решила впервые привлечь иностранцев. По его словам, авиакомпания уже получила «большое количество обращений от КВС со всех концов мира», прежде всего из бывших республик СССР. Собеседник отметил, что авиакомпания «предлагает равные условия оплаты труда для КВС, соответствующих требованиям должности и законодательства, вне зависимости от гражданства командира воздушного судна».

Источник в авиакомпании добавил, что набор иностранных пилотов связан с кадровым дефицитом.

Группа «Аэрофлот», в которую входит авиакомпания «Россия», первой публично признала проблему дефицита пилотов в России — специалисты массово начали уходить в азиатские авиакомпании. Для того чтобы решить эту проблему, авиакомпания вводила дополнительные бонусы и поднимала зарплату пилотам. В 2018 году «Аэрофлот» также начал прием на работу бывших военных летчиков. Несмотря на все эти меры, в июне 2018 года гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Виталий Савельев заявил, что вопрос с дефицитом в авиакомпании остается.

Сейчас у «России» есть квота в 40 иностранных пилотов — КВС и вторых пилотов, одобренная правительством, сказал РБК ее представитель, но не уточнил, насколько компания собирается ее выбрать. В компании работает около 1 тыс. пилотов, добавил источник, близкий к группе ​«Аэрофлот» (представитель «России» эту цифру не комментирует).

Борьба за пилотов

Пока в российских авиакомпаниях работает немного иностранных пилотов. Представители S7 и Utair, входящих в топ-5 крупнейших национальных авиперевозчиков, рассказали РБК, что у них работает по одному иностранному КВС. Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на запрос РБК. В августе прошлого года в компании работало 20 иностранных пилотов, писало агентство BBC.

Привлечение иностранцев регулируется постановлением правительства от 1 августа 2014 года, согласно которому каждый год Россия может выделять квоту в размере до 200 пилотов из других стран. В случае если авиакомпании ее не выбирают, то оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. Согласно последним данным Росавиации на 23 июля, оставшаяся квота на все российские авиакомпании в этом году составляет 177 человек.

Несмотря на высокий спрос на профессиональных пилотов, квота на иностранцев не выбирается из-за серьезного падения рубля относительно доллара и евро, которое началось во второй половине 2014 года (это снизило привлекательность российских зарплат), а также ухода с рынка многих игроков («Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и др.), что привело к снижению локального дефицита, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Проблема дефицита гражданских летчиков актуальна не только для России, добавляет Гусаров. Опытных пилотов требуется все больше, и все авиакомпании в мире охотятся именно за КВС, говорит он. Агентство Reuters отмечало в начале июня, что из-за глобального дефицита квалифицированных пилотов авиакомпании повышают зарплаты, что приводит к сокращению маржинальности их бизнеса. Компаниям приходится конкурировать за пилотов не только внутри страны, но и с растущим азиатским рынком, в первую очередь с Китаем, где КВС предлагают $314 тыс. в год (по курсу ЦБ на 17 августа это соответствует 1,75 млн руб. в месяц).

Директор кадрового агентства «Авиаперсонал» Анна Ермилина говорит, что 500 тыс. руб. — конкурентная зарплата для России, где средний уровень дохода КВС составляет 367 тыс. руб., но не для мирового рынка. Из иностранцев такой доход может заинтересовать в основном пилотов из стран СНГ: Казахстана, Белоруссии и других, говорит она.

Даже несмотря на конкуренцию зарплат, российским компаниям удается удерживать пилотов, замечает Гусаров. Это связано с уровнем цен в России и других странах, объясняет он. К тому же в России у пилотов больше льгот и меньше нагрузки — обязательного налета часов.