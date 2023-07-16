Carlsberg Group ответила на переход «Балтики» под госуправление
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала официальной информации от российских властей по поводу указа президента Владимира Путина о передаче «Балтики» под временное госуправление или последствий для российского бизнеса, заявили в Carlsberg.
«Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами в России», — говорится в заявлении. В компании назвали решение российской стороны «неожиданным». «Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия», — добавили там.
В Carlsberg напомнили, что в марте прошлого года объявили о своем решении продать бизнес в России. Соглашение о продаже было подписано в июне этого года «при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных требований в ряде юрисдикций». Теперь после указа перспективы продажи «Балтики» «весьма неопределенны», указал датский производитель.
Согласно указу, под временное управление Росимущества переходит 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, которыми владеет «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащими Carlsberg Deutschland GmbH. Под госуправление переданы также 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которыми владеет Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд».
Решение о передаче долей иностранных компаний в российской «дочке» Danone и в «Балтике» принято в соответствии с указом от апреля прошлого года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний был введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран против России и блокировку активов.
В России Carlsberg принадлежат заводы «Балтика», которые выпускают пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus и др.