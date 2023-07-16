Carlsberg Group ответила на переход «Балтики» под госуправление

Carlsberg Group заявила, что не получала информации о переходе «Балтики» под госуправление

Carlsberg, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала информации от российских властей по поводу указа о передаче долей в российском бизнесе под временное управление Росимущества

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала официальной информации от российских властей по поводу указа президента Владимира Путина о передаче «Балтики» под временное госуправление или последствий для российского бизнеса, заявили в Carlsberg.

«Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами в России», — говорится в заявлении. В компании назвали решение российской стороны «неожиданным». «Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия», — добавили там.

В Carlsberg напомнили, что в марте прошлого года объявили о своем решении продать бизнес в России. Соглашение о продаже было подписано в июне этого года «при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных требований в ряде юрисдикций». Теперь после указа перспективы продажи «Балтики» «весьма неопределенны», указал датский производитель.

Согласно указу, под временное управление Росимущества переходит 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, которыми владеет «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащими Carlsberg Deutschland GmbH. Под госуправление переданы также 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которыми владеет Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд».

Решение о передаче долей иностранных компаний в российской «дочке» Danone и в «Балтике» принято в соответствии с указом от апреля прошлого года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний был введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран против России и блокировку активов.