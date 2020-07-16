Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Байдена и Обамы Технологии и медиа, 01:16 Посольство выразило сожаление из-за переноса статуи главы русской Аляски Общество, 00:33 МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве Общество, 00:28 Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков Бизнес, 00:21 Студенты назвали самые привлекательные места для работы Бизнес, 00:03 Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ» Бизнес, 00:00 Защита журналистки Прокопьевой обжаловала решение суда о штрафе Общество, 15 июл, 23:52 Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина Крипто, 15 июл, 23:49 В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом Общество, 15 июл, 23:39 Суд арестовал троих фигурантов «дела Абызова» Общество, 15 июл, 23:28 Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Политика, 15 июл, 23:18 У здания ЦИК в Минске задержали пришедших с жалобами людей Общество, 15 июл, 23:11 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн Общество, 15 июл, 23:07 Задержания на акции против поправок в Конституцию. Фоторепортаж Общество, 15 июл, 22:59 
Бизнес ,  
0 

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

Счетная палата увидела угрозу появления новых проблемных домов и раскритиковала расходование денег Фондом защиты прав дольщиков. Аудиторы также обратили внимание, что зарплаты в фонде в 7-9 раз превышают среднероссийские
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Счетная палата полагает, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков. Такой вывод содержится в отчете ведомства «Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства», с которым ознакомился РБК.

«С учетом складывающейся в стране социально-экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — говорится в отчете Счетной палаты.

Но отчет отчет сфокусирован не на прогнозе будущего, а на анализе того, как шла работа по решению проблем обманутых дольщиков, включая законодательную базу в этой сфере в 2014-2019 гг. Анализ ведомство начало в ноябре 2019 и завершило в апреле 2020 года.

Обманутым дольщикам предложили позволить повторно использовать маткапитал
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Основная часть отчета посвящена работе, курирующего эту область государственному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков). РБК направил запрос в Фонд защиты прав дольщиков и Минстрой.

Сколько в России обманутых дольщиков

В Едином реестре проблемный объектов, в который включаются объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включено 3061 домов с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов — в Московской области (755 домов, или 24,7%), в Краснодарском крае (261 домов) и в Ленинградской области.

В Счетной палате отмечают, что сейчас нет точной информации об общем количестве обманутых дольщиков и, по различным экспертным оценкам, их общее количество в настоящее время составляет от 180 до 200 тыс. человек. При этом в отчете приводятся данные Фонда защиты дольщиков, согласно которым общее число пострадавших на начало марта составляло 194 795 человек.

В большинстве регионов решить проблемы обманутых дольщиков планируется в 2020–2022 годах, в 11 регионах — в 2023 году, и в одном регионе (в Новосибирской области) — в 2025 году.

Вопросы аудиторов к финансированию

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. На его основе сформирован компенсационный фонд для достройки проблемных домов, в который застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если проект строится без применения эскроу-счетов. Но основные средства Фонд получает не от застройщиков, а за счет взносов федерального и регионального бюджетов.

Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков
Экономика
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По оценке Фонда защиты прав дольщиков, которая приводится в отчете, на завершения строительства всех проблемных домов нужно около 686 млрд руб. В то же время «Дом.РФ» в марте 2019 года направил предложения в Минфин и Минстрой, в которых было указно, что Фонду для решения проблемы обманутых дольщиков необходимо 722 млрд руб.

Эти цифра пока никак не соотносятся с планами, отраженными в федеральном и региональном бюджетах, обращают внимание аудиторы. В отчете указано, что в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования Фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение только 3 млрд руб. Впрочем в конце апреля Фонд защиты дольщиков уже получил 30 млрд руб, по поручению президента Владимира Путина в рамках антикризисных мер. Только в 31 регионе на 2020-2022 годы предусмотрены средства на достройку проблемных объектов в размере немногим около 40 млрд руб.

Фонд защиты прав дольщиков оценил возможность банкротств строителей
Бизнес
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки. А это, в свою очередь, может привести к увеличению социальной напряженности в обществе», — следует из пояснений аудитора Счетной палаты Светланы Орловой к отчету.

Вопросы аудиторов к Фонду и Минстрою

В работе Фонда защиты прав дольщиков аудиторы Счетной палаты обращают внимание прежде всего на расходование средств. Аудиторы приходят к выводу, что деньги, выделенные из федерального бюджета, фонд расходовал серьезно отставая от графика: в 2018 году фондом было израсходовано только 43,5 млн руб или 0,54% от предусмотренных на этот год 8 млрд руб., а в 2019 году — 8,1 млрд руб., то есть 18,6% от запланированных 43,56 млрд руб.

Причиной «низкого кассового исполнения» по федеральным взносам Орлова называет «крайне низкое качестве бюджетного планирования у Минстроя России». «Бюджетные средства выделялись Фонду в отсутствие оценки степени технической готовности проблемных объектов, без определения необходимого размера денежных средств и сроков завершения строительства, а также размера предполагаемого возмещения обманутым дольщикам», — отмечает Орлова.

В кабмине заявили о решении проблем 9 тыс. обманутых дольщиков
Общество
Марат Хуснуллин

Всего за время существования фонда с 2017 по 2019 годы, как из бюджетов, так и от застройщиков, в фонд поступило 102,8 млрд руб, из которых было использовано только 16,6%. Часть свободных денег фонд хранит на депозитах банке «Дом.РФ» (30,5 млрд) или инвестирует в облигации федерального займа и «Дом.РФ» (8,2 млрд руб).

Кроме того, аудиторы обращают внимание на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. По данным Счетной палаты, содержание аппарата управления фонда в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 32,5 раза, до 370,7 млн руб. Почти 87% расходов в прошлом году было связано с оплатой труда.

В 2017 году средняя ежемесячная заработная плата в Фонде составила 373,9 тыс. руб., через год она выросла до 422,7 тыс. руб. В 2019 году средняя зарплата опустилась до 219,2 тыс. руб, но это произошло за счет открытия подразделения в Воронеже, где сотрудники в среднем получали 61,2 тыс. руб. Сотрудники московского офиса в 2019 году получали в среднем 338,9 тыс. руб.

Таким образом, по подсчетам аудиторов, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1-9,7 раз, а Москве в 3,6-5,1 раза. «При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», — констатируют в Счетной палате

В отчете также приводится комментарий фонда, в котором объясняется, что установление высокой зарплаты сотрудникам в Москве обусловлено тем, что «деятельность Фонда уникальна и требует найма в штат профессионалов с исключительными компетенциями». «Кроме того, перед сотрудниками поставлены существенные задачи, выполнение которых требует высокой вовлеченности в работу. Процессы в Фонде выстраивались с нуля», — пояснили Счетной палате в фонде.

«Результаты деятельности Фонда как института развития можно охарактеризовать как «весьма скромные, — резюмирует Орлова. — Так, за три года его работы (с 2017 по 2019 годы) завершено строительство чуть более 3 тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1 300 обманутым дольщикам».

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилая недвижимость, обманутые дольщики, Счетная палата
Материалы по теме
Фонд защиты прав дольщиков оценил возможность банкротств строителей
Бизнес
Крупнейшие застройщики потеряют до ₽200 млрд из-за коронавируса
Бизнес
Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков на фоне коронавируса
Общество
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter