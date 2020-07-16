Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков

Сколько в России обманутых дольщиков В Едином реестре проблемный объектов, в который включаются объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включено 3061 домов с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов — в Московской области (755 домов, или 24,7%), в Краснодарском крае (261 домов) и в Ленинградской области. В Счетной палате отмечают, что сейчас нет точной информации об общем количестве обманутых дольщиков и, по различным экспертным оценкам, их общее количество в настоящее время составляет от 180 до 200 тыс. человек. При этом в отчете приводятся данные Фонда защиты дольщиков, согласно которым общее число пострадавших на начало марта составляло 194 795 человек. В большинстве регионов решить проблемы обманутых дольщиков планируется в 2020–2022 годах, в 11 регионах — в 2023 году, и в одном регионе (в Новосибирской области) — в 2025 году.

Вопросы аудиторов к финансированию

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. На его основе сформирован компенсационный фонд для достройки проблемных домов, в который застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если проект строится без применения эскроу-счетов. Но основные средства Фонд получает не от застройщиков, а за счет взносов федерального и регионального бюджетов.

По оценке Фонда защиты прав дольщиков, которая приводится в отчете, на завершения строительства всех проблемных домов нужно около 686 млрд руб. В то же время «Дом.РФ» в марте 2019 года направил предложения в Минфин и Минстрой, в которых было указно, что Фонду для решения проблемы обманутых дольщиков необходимо 722 млрд руб.

Эти цифра пока никак не соотносятся с планами, отраженными в федеральном и региональном бюджетах, обращают внимание аудиторы. В отчете указано, что в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования Фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение только 3 млрд руб. Впрочем в конце апреля Фонд защиты дольщиков уже получил 30 млрд руб, по поручению президента Владимира Путина в рамках антикризисных мер. Только в 31 регионе на 2020-2022 годы предусмотрены средства на достройку проблемных объектов в размере немногим около 40 млрд руб.

«Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки. А это, в свою очередь, может привести к увеличению социальной напряженности в обществе», — следует из пояснений аудитора Счетной палаты Светланы Орловой к отчету.

Вопросы аудиторов к Фонду и Минстрою

В работе Фонда защиты прав дольщиков аудиторы Счетной палаты обращают внимание прежде всего на расходование средств. Аудиторы приходят к выводу, что деньги, выделенные из федерального бюджета, фонд расходовал серьезно отставая от графика: в 2018 году фондом было израсходовано только 43,5 млн руб или 0,54% от предусмотренных на этот год 8 млрд руб., а в 2019 году — 8,1 млрд руб., то есть 18,6% от запланированных 43,56 млрд руб.

Причиной «низкого кассового исполнения» по федеральным взносам Орлова называет «крайне низкое качестве бюджетного планирования у Минстроя России». «Бюджетные средства выделялись Фонду в отсутствие оценки степени технической готовности проблемных объектов, без определения необходимого размера денежных средств и сроков завершения строительства, а также размера предполагаемого возмещения обманутым дольщикам», — отмечает Орлова.

Всего за время существования фонда с 2017 по 2019 годы, как из бюджетов, так и от застройщиков, в фонд поступило 102,8 млрд руб, из которых было использовано только 16,6%. Часть свободных денег фонд хранит на депозитах банке «Дом.РФ» (30,5 млрд) или инвестирует в облигации федерального займа и «Дом.РФ» (8,2 млрд руб).

Кроме того, аудиторы обращают внимание на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. По данным Счетной палаты, содержание аппарата управления фонда в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 32,5 раза, до 370,7 млн руб. Почти 87% расходов в прошлом году было связано с оплатой труда.

В 2017 году средняя ежемесячная заработная плата в Фонде составила 373,9 тыс. руб., через год она выросла до 422,7 тыс. руб. В 2019 году средняя зарплата опустилась до 219,2 тыс. руб, но это произошло за счет открытия подразделения в Воронеже, где сотрудники в среднем получали 61,2 тыс. руб. Сотрудники московского офиса в 2019 году получали в среднем 338,9 тыс. руб.

Таким образом, по подсчетам аудиторов, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1-9,7 раз, а Москве в 3,6-5,1 раза. «При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», — констатируют в Счетной палате

В отчете также приводится комментарий фонда, в котором объясняется, что установление высокой зарплаты сотрудникам в Москве обусловлено тем, что «деятельность Фонда уникальна и требует найма в штат профессионалов с исключительными компетенциями». «Кроме того, перед сотрудниками поставлены существенные задачи, выполнение которых требует высокой вовлеченности в работу. Процессы в Фонде выстраивались с нуля», — пояснили Счетной палате в фонде.

«Результаты деятельности Фонда как института развития можно охарактеризовать как «весьма скромные, — резюмирует Орлова. — Так, за три года его работы (с 2017 по 2019 годы) завершено строительство чуть более 3 тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1 300 обманутым дольщикам».