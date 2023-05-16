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Владелец Rostic’s выкупил у польского франчайзи рестораны KFC в России

Владелец Rostic’s выкупил все принадлежавшие польскому франчайзи рестораны KFС в России
Владелец 215 ресторанов KFC в России польский холдинг AmRest объявил о продаже бизнеса российской компании «Смарт Сервис», которая развивает бренд Rostic's. Сумма сделки составила €100 млн
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Владелец франшизы KFC в России польский холдинг AmRest закрыл сделку по продаже бизнеса российской компании «Смарт Сервис», говорится в сообщении на сайте AmRest.

«Сделка была закрыта и зарегистрирована сегодня в соответствующих местных органах власти в соответствии с положениями применимых нормативных актов. Окончательная сумма сделки, которая уже была получена AmRest в полном объеме, составила €100 млн», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что налог со сделки для AmRest может составить до €4 млн, после чего любое присутствие компании на российском рынке будет прекращено.

AmRest — один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе, основан в Польше, в 2017 году его штаб-квартира была переведена в Испанию. В России компания управляла 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.

В марте прошлого года на фоне специальной военной операции на Украине владелец бренда KFC американская компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии принадлежавших ей там ресторанов. Тем не менее из более чем 1,1 тыс. открытых заведений KFC в России непосредственно Yum! Brands принадлежали лишь 66 точек, остальные развивали по франшизе ее местные партнеры.

AmRest объявила о временной приостановке деятельности в России вслед за Yum! Brands. Компания управляла по франшизе 215 ресторанами KFC в России. В прошлом мае источники «Коммерсанта» сообщали, что польский холдинг пытался продать российское подразделение, управляющее 267 заведениями Pizza Hut и KFC, инвестфонду «ВТБ Капитал», но сделка не состоялась.

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KFC, Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

В прошлом октябре компания Yum! Brands объявила о продаже права собственности на свои рестораны KFC, а также права на мастер-франшизу в России компании «Смарт Сервис», которая принадлежит на паритетных началах бизнесменам из Удмуртии Константину Котову и Андрею Осколкову. Партнеры по франшизе развивали около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. Сделка была закрыта в минувшем апреле.

Одним из условий продажи был ребрендинг ресторанов: бренд KFC уходит из России, а новый владелец получает в рамках сделки права на принадлежавшую Yum! Brands торговую марку Rostic's (сеть под этим названием существовала в России в 1990–2000-х и теперь будет развиваться вместо KFC). Первый ресторан под новым брендом открылся в Москве 25 апреля. Всего новые владельцы Rostic's планируют открыть около 1 тыс. новых ресторанов в течение пяти лет.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анна Захарова
KFC рестораны продажа бизнеса санкции франчайзи Rostic's
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