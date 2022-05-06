«Коммерсантъ» узнал о попытке франчайзи KFC продать бизнес в России

О приостановке деятельности в России основной франчайзи KFC и Pizza Hut компания AmRest объявила еще в начале мая. «Коммерсантъ» узнал о неудачной попытке продать бизнес «ВТБ Капиталу» из-за западных санкций

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Основанный в Польше ресторанный холдинг AmRest не смог продать инвестфонду «ВТБ Капитал» свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По информации газеты, сделка, обсуждаемая еще до начала военной операции России на Украине, сорвалась из-за западных санкций, наложенных на ВТБ. Теперь компания ищет нового претендента на бизнес, сообщил «Коммерсанту» один из рестораторов Санкт-Петербурга, получивший предложение о покупке.

AmRest — один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе, основан в Польше, в 2017 году штаб-квартира была переведена в Испанию. В России управляет 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.

AmRest (Yum! Brands) еще 9 марта заявила, что запускает процесс временной приостановки деятельности компании в России. При этом заведения компании по-прежнему работают, сообщил собеседник «Коммерсанта», близкий к холдингу. На конец 2021 года в России было 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut, большинство из которых открыто франчайзи.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, бизнес AmRest в России в начале 2022 года мог стоить 5–6 млрд руб. Однако из-за кризиса эта сумма уменьшилась на 30%, а с учетом рисков отзыва франшизы — на 50%, уточнил он.

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С начала военной операции на Украине многие иностранные компании, в том числе в сфере общественного питания, объявили об уходе или приостановке деятельности на территории России. «Макдоналдс», в частности решил закрыть все 850 ресторанов в России. Работать продолжают лишь несколько заведений, открытых по франшизе.

Среди других популярных заведений фастфуда о приостановке операций в России 9 марта объявила также сеть пиццерий Papa John’s, но все ее 186 ресторанов в России принадлежат франчайзи и смогут продолжить работу, говорил основатель Papa John’s Russia Кристофер Уинн. Компания DP Eurasia, которая управляет по франшизе сетью американских пиццерий Domino's Pizza в России, 11 марта также объявила, что 188 ресторанов сети продолжают работу.

В то же время в Burger King заявляли, что компания не будет закрывать рестораны в России и планирует открыть новые.