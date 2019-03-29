Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что работа по проекту продолжается

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не принято, сейчас вопрос находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Та информация, что появилась [об отсутствии поддержки проекта со стороны президента Владимира Путина] — она не соответствует действительности», — подчеркнул Песков. — Пока разные варианты находятся на стадии проработки, окончательных решений не принималось». По словам представителя Кремля, «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

Ранее источники РБК рассказали, что состоялось обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Путина и проект не получил окончательного одобрения президента.

Один из собеседников РБК рассказал, что решения о старте строительства ВСМ до Казани по итогам консультаций с участием главы государства «принято не было». «Это пока не формализованное решение», — уточнили три источника РБК.