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Кремль заявил об отсутствии окончательного решения по ВСМ Москва — Казань
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что работа по проекту продолжается
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не принято, сейчас вопрос находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Та информация, что появилась [об отсутствии поддержки проекта со стороны президента Владимира Путина] — она не соответствует действительности», — подчеркнул Песков. — Пока разные варианты находятся на стадии проработки, окончательных решений не принималось». По словам представителя Кремля, «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

Ранее источники РБК рассказали, что состоялось обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Путина и проект не получил окончательного одобрения президента.

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Путин не одобрил проект ВСМ Москва — Казань

Один из собеседников РБК рассказал, что решения о старте строительства ВСМ до Казани по итогам консультаций с участием главы государства «принято не было». «Это пока не формализованное решение», — уточнили три источника РБК.

В ноябре 2018 года Путин выражал сомнение в необходимости строительства этой магистрали и поручил правительству еще раз обсудить проект ВСМ. О скептическом отношении к проекту говорил и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отмечавший, что не видит в нем экономического смысла.

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Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Магистраль позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД ​выросла примерно с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось при этом, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб.​

Авторы: Полина Химшиашвили, Маргарита Девяткина, Евгений Калюков
Теги: ВСМ Москва — Казань
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