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Путин приехал на съезд промышленников и предпринимателей. Трансляция
Появились кадры с выступления Путина на съезде промышленников и предпринимателей
Президент России приехал на съезд промышленников и предпринимателей. Владимир Путин собирался обсудить с ними «перевод компаний в российскую юрисдикцию, и предложения по либерализации уголовного законодательства».
Президент России приехал на съезд промышленников и предпринимателей. Владимир Путин собирался обсудить с ними «перевод компаний в российскую юрисдикцию, и предложения по либерализации уголовного законодательства».