Лукашенко: трассу от Крыма до Ростова через Херсонскую область отремонтировали

Власти отремонтировали трассу от Крыма до Ростова через новые регионы

Большую часть трассы, соединяющей Крым и Россию через новые регионы, отремонтировали, сообщил ТАСС первый замминистра транспорта полуострова Николай Лукашенко.

«Дорога, которая идет из Крыма через Джанкой и Мариуполь, уходит в Херсонскую область, по большей части уже отремонтирована», — сказал Лукашенко, добавив, что содержанием автомобильных дорог занимается госпредприятие «Крымавтодор». Трасса ведет в Ростов-на-Дону.

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, проложенная через новые регионы дорога сэкономит более 150 км пути. «Она [трасса] сейчас становится федеральной. Будут вкладываться большие деньги», — отметил Константинов.

Врио губернатора Херсонской области, через которую пролегает новый маршрут, Владимир Сальдо сказал ТАСС, что за восемь лет блокады полуострова, жители Украины могли попасть в Крым только через два сухопутных пункта пропуска — «Армянск» и «Джанкой». «Автобусные маршруты заканчивались перед пунктами пропуска, люди переходили границу пешком и пересаживались на автобусы с другой стороны границы», — добавил Сальдо.

Как уточняет ТАСС, маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. На полуострове ожидают, что вскоре дорога через Херсонскую область станет одним из основных транзитных маршрутов.

23 февраля в Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения полотна. Были задержаны три поезда. Телеграм-каналы сообщали о подрыве железнодорожного полотна, однако власти эту информацию опровергли. В тот же день движение было восстановлено.