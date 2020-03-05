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«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Протяженность трассы составит 53 км. Ее проложат от Солнцево до Железнодорожного. Участок дороги, расположенный в Новой Москве, построит столичное правительство. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 500 руб.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион». Соответствующее соглашение с правительством Московской области было подписано в феврале, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько человек, близких к разным сторонам сделки. Эту информацию газете подтвердил представитель подмосковного правительства.

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По данным издания, протяженность дороги, которая будет представлять из себя полукольцо, которое протянется от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного, составит 53 км, а ширина — от четырех до восьми полос. Максимальная скорость движения по ней составит 120 км/ч, а стоимость строительства оценивается в 86,7 млрд руб. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД и на разных участках пройдет от кольцевой дороги на расстоянии от 1 до 12 км.

«Концессионеру предстоит строить только часть дороги — от Бутово до Железнодорожного, а восьмиполосную трассу от Солнцево до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты», — говорится в материале.

Строительство дороги от Бутово до Железнодорожного после получения всех необходимых для этого земельных участков займет пять лет. Изъятием земли будут заниматься власти Московской области. В «Регионе» рассчитывают, что строительство трассы завершится к осени 2026 года.

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По словам представитель правительства Подмосковья, дорога позволит автомобилистам воспользоваться двумя новыми въездами в Москву (по Юго-восточной и Северо-восточной хордам). Кроме того, она в 2,5 раза сократит время в путин от населенных пунктов области до аэропортов Домодедово и Жуковский.

Стоимость проезда на легковом автомобиле и мотоцикле от Солнцево до Железнодорожного составит почти 500 руб. (порядка 10 руб. за 1 км). Грузовики и автобусы заплатят до 1470 руб. Цены будут индексироваться по формуле с учетом инфляции.

Автор: Михаил Юшков
Теги: МКАД
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