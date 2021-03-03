Население и компании стали лучше платить за мусор

Население и бизнес стали лучше платить за вывоз мусора, чем в 2019 году, когда стартовала мусорная реформа, следует из данных Российского экологического оператора. В 2019 году неплатежи среди юрлиц доходили до 70% от плана

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил в интервью РБК, что в России значительно улучшилась платежная дисциплина за вывоз мусора.

«За три квартала 2020 года всего выставлено к оплате 138,3 млрд руб.: населению — 101,9 млрд руб., юрлицам — 36,4 млрд руб. Из них оплачено населением 83,2 млрд руб. (81,6%), юрлицами — 30 млрд руб. (82,4%)», — сказал он.

В конце 2019 года ситуация с неплатежами была намного хуже. Тогда Буцаев говорил РБК, что процент неплатежей за обращение с отходами среди юридических лиц составляет 65–70% от плана, населения — 20–35%. «В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — предупреждал он. И даже предлагал ужесточить за это ответственность для юрлиц, потому что

«бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Однако по итогам всего 2019 года платежная дисциплина также улучшилась, утверждает теперь топ-менеджер. «В 2019 году всего выставлено счетов на сумму 151,3 млрд руб. (людям — 107,9 млрд руб., юрлицам — 43,4 млрд руб.). Из них оплачено населением 81,9 млрд руб. (75,9%), юрлицами — 35,7 млрд руб. (82,3%)», — сказал он в интервью РБК.