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Saudi Aramco приостановила переговоры о первой инвестиции в Россию

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о покупке 30,76% нефтесервисной компании «Новомет». Об этом стало известно после развала сделки ОПЕК+, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи
Роснефть ROSN ₽262,9 -1,26% Купить
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Из-за «рыночной неопределенности» стороны приостановили сделку о продаже 30,76% российской нефтесервисной компании «Новомет» консорциуму, состоящему из саудовской госкомпании Saudi Aramco, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.

О том, что консорциум инвесторов во главе с Saudi Aramco и РФПИ подписал обязывающие документы о покупке доли в «Новомете» у российской госкомпании «Роснано», было объявлено в октябре 2019 года на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Совет директоров «Роснано» весной 2019 года утвердил минимальную оценку своего пакета в «Новомете» в 7,5 млрд руб.

«Новомет», две промышленные площадки которого и штаб-квартира находятся в Перми, занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису нефтяным компаниям в России и за рубежом. По данным РФПИ, компания занимает шестое место в мире среди поставщиков решений для нефтедобычи (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования).

Это сделка должна была стать первой инвестицией Saudi Aramco в России. Но с тех пор цены на нефть упали в два раза, до $31,63 за баррель, на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны — члены картеля, Россия и еще несколько государств, добывающих нефть, с 2017 года сокращали добычу. Но на заседании 6 марта представители Саудовской Аравии и России не договорились о дальнейшей судьбе сделки — Эр-Рияд настаивал на дальнейшем сокращении добычи (дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки) из-за падения спроса, а Москва предлагала оставить сокращение на нынешнем уровне (1,7 млн баррелей в сутки). В итоге 1 апреля сделка перестанет действовать, это и объявление саудитов о намерении увеличить поставки и добычу уже привело к обвалу котировок.

По данным «Коммерсанта», сделка развалилась еще в конце 2019 года из-за позиции крупного клиента «Новомета» — «Роснефти», которая выступила против продажи доли в нефтесервисной компании саудовским компаниям, так как ее главный исполнительный директор Игорь Сечин «известен как последовательный противник сотрудничества России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере, в том числе по ограничению добычи».

«Необоснованные выводы статьи о том, что «Роснефть», якобы, противодействовала сделке между акционерами компании «Новомет», не соответствуют действительности, являются целенаправленной дезинформацией», — говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном на сайте компании утром 16 марта. «Роснефть» не является субъектом внешнеполитической деятельности. При этом компания активно поддерживает конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми партнерами на глобальном рынке, в том числе с компанией Saudi Aramco, с которой проводятся систематические консультации, обсуждаются и прорабатываются проекты, представляющие взаимный интерес», — указано в заявлении.

«Информация о срыве переговоров не соответствует действительности, стороны пересматривают параметры», — сказал РБК представитель РФПИ. А представитель «Роснано» добавил, что в среду, 18 марта, совет директоров госкомпании рассмотрит новую конфигурацию сделки» по продаже ее доли в «Новомете» «с учетом изменившейся макроэкономической ситуации».

«Роснано» продолжает переговоры о продаже своего пакета в нефтесервисной компании с профильными инвесторами, заинтересованным в стратегическом развитии компании. В случае результативного завершения переговоров и необходимых корпоративных решений сделка будет закрыта до конца второго квартала 2020 года», — говорится в сообщении «Роснано», поступившем в РБК. «Ничего не происходит [с продажей «Новомета»] и не может на таком фоне происходить», — сказал РБК источник, близкий к другому акционеру «Новомета».

Кроме того, акционеры «Новомета» рассматривают и альтернативные сценарии развития компании без смены основных инвесторов, добавил представитель «Роснано». Представитель Baring Vostok, которому принадлежит менее 20% «Новомета», отказался от комментариев. Остальные акции (49,9%) у шести основателей нефтесервисной компаний.

Представитель Saudi Aramco обещал ответить на запрос РБК «при первой возможности». РБК направил запрос представителю «Новомета».

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Новомет», «Роснефть», Saudi Aramco, «Роснано»
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