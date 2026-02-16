 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Суд взыскал с Google Ireland более ₽160 млрд в пользу российской «дочки»

Фото: Cezary Kowalski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cezary Kowalski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и взыскал с Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб., передает «РИА Новости».

Таляровский просил признать незаконными две сделки «Гугла» и Google Ireland Limited — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи российской компании в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 млрд руб.

Также управляющий просил применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл» около 101,7 млрд руб. и примерно 58,6 млрд руб. процентов. Суд первой инстанции требования полностью удовлетворил.

Представитель истца на заседании заявил, что отмена старого договора о перепродаже рекламного пространства Google и заключение нового привело к сокращению выручки российской компании с 20 до 3%. По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения «был санкционный контекст», и заключалось оно, «чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка». Представители ответчика настаивают, что заключение нового договора связано со сменой условий на рынке.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
