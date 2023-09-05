У российской «дочки» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

После блокировки счетов в мае 2022 года российская «дочка» Google обратилась в суд для признания ее банкротом, в компании был назначен временный управляющий. По итогам расследования он выявил признаки преднамеренного банкротства

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Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» компании Google) Валерий Таляровский заявил, что в дочерней структуре американской корпорации есть признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в уведомлении в Федресурсе.

Управляющий исследовал деятельность компании с марта 2019 по декабрь 2022 года. В числе прочего он выявил существенное снижение ликвидности ООО «Гугл», которое наблюдалось с декабря 2020 года. По его оценке, к этому времени объем задолженности компании по выплате дивидендов перед учредителями составил 10 млн руб.

В то же время задолженность по расчетам материнской Google Ireland Limited выросла на более чем до 2 млрд руб. Таляровский отметил, что в целом уровень платежеспособности должника можно охарактеризовать как «постепенно снижающийся», что может быть обусловлено штрафами против компании в России и значительным падением выручки начиная с третьего квартала 2022 года.

Помимо этого, «дочка» Google осуществляла списания стоимости внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределенность в непрерывности действий», выяснил управляющий. «Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства», — говорится в уведомлении за подписью Таляровского. В то же время объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные признаки фиктивного банкротства».

В мае прошлого года российская «дочка» Google сама обратилась в суд для признания ее банкротом. В компании тогда заявили, что арест банковского счета сделал невозможной работу ее офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплату зарплат, оплату поставщикам и подрядчикам, выполнение других финансовых обязательств. Процедуру банкротства в отношении ООО «Гугл» суд ввел в конце ноября прошлого года.

Имущество и активы ООО «Гугл» были арестованы по искам от российских телеканалов. В частности, в начале июня прошлого года арбитражный суд наложил арест на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, также были удовлетворены иски компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа», телекомпании НТВ, телеканала «360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT (каждый на сумму 500 млн руб.).

Поводом для исков стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор требовал снять ограничения, отмечая, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Приставы решили взыскать его принудительно.

Согласно материалам первого собрания кредиторов ООО «Гугл», состоявшегося 22 августа, объем денежных обязательств компании перед кредиторами и уполномоченными органами составляет около 20,1 млрд руб. (из них около 19,6 млрд руб. приходится на Федеральную налоговую службу).