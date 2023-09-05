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У российской «дочки» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

У российской «дочки» Google выявили признаки преднамеренного банкротства
После блокировки счетов в мае 2022 года российская «дочка» Google обратилась в суд для признания ее банкротом, в компании был назначен временный управляющий. По итогам расследования он выявил признаки преднамеренного банкротства
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» компании Google) Валерий Таляровский заявил, что в дочерней структуре американской корпорации есть признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в уведомлении в Федресурсе.

Управляющий исследовал деятельность компании с марта 2019 по декабрь 2022 года. В числе прочего он выявил существенное снижение ликвидности ООО «Гугл», которое наблюдалось с декабря 2020 года. По его оценке, к этому времени объем задолженности компании по выплате дивидендов перед учредителями составил 10 млн руб.

В то же время задолженность по расчетам материнской Google Ireland Limited выросла на более чем до 2 млрд руб. Таляровский отметил, что в целом уровень платежеспособности должника можно охарактеризовать как «постепенно снижающийся», что может быть обусловлено штрафами против компании в России и значительным падением выручки начиная с третьего квартала 2022 года.

Помимо этого, «дочка» Google осуществляла списания стоимости внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределенность в непрерывности действий», выяснил управляющий. «Вывод: выявлены признаки, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства», — говорится в уведомлении за подписью Таляровского. В то же время объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные признаки фиктивного банкротства».

В мае прошлого года российская «дочка» Google сама обратилась в суд для признания ее банкротом. В компании тогда заявили, что арест банковского счета сделал невозможной работу ее офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплату зарплат, оплату поставщикам и подрядчикам, выполнение других финансовых обязательств. Процедуру банкротства в отношении ООО «Гугл» суд ввел в конце ноября прошлого года.

Имущество и активы ООО «Гугл» были арестованы по искам от российских телеканалов. В частности, в начале июня прошлого года арбитражный суд наложил арест на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, также были удовлетворены иски компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа», телекомпании НТВ, телеканала «360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT (каждый на сумму 500 млн руб.).

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Поводом для исков стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор требовал снять ограничения, отмечая, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Приставы решили взыскать его принудительно.

Согласно материалам первого собрания кредиторов ООО «Гугл», состоявшегося 22 августа, объем денежных обязательств компании перед кредиторами и уполномоченными органами составляет около 20,1 млрд руб. (из них около 19,6 млрд руб. приходится на Федеральную налоговую службу).

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