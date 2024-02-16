Правительство рекомендовало ужесточить правила для «винного» туризма

Министры одобрили законопроект о «винном» туризме, но с условиями: стройка объектов для туристов не повредит виноградникам, а оказывать гостиничные услуги будут лишь виноделы, которым сельское хозяйство дает не менее 70% дохода

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Правительство поддержало законопроект о «винном» туризме в первом чтении при условии его доработки: нужно прописать меры, направленные в том числе на защиту виноградников. Это следует из проекта официального отзыва министров на инициативу — его копия есть в распоряжении РБК. В пресс-службе правительства также подтвердили, что проект его отзыва поддержан на комиссии по законопроектной деятельности.

Речь идет о законопроекте, который должен установить правила использования земель, пригодных для выращивания винограда и включенных в соответствующий федеральный реестр, для «винного» туризма. Он был внесен в Госдуму в мае 2023 года. В числе авторов инициативы — первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и члены комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко и комитета по экономической политике Валерий Васильев.

Что такое «винный» туризм

«Винный» туризм — одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение винодельческих хозяйств для отдыха, ознакомления с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия, деятельностью винодельческих хозяйств и участия в сельхозработах без материальной выгоды, следует из текста законопроекта. Под объектами «винного» туризма подразумевается имущественный комплекс, в котором будут предоставлять услуги общественного питания, временного размещения, организации досуга, экскурсии и т.д., а также осуществлять розничную продажу винодельческой продукции.

Подготовленный сенаторами документ предлагает внести изменения в ряд нормативных актов, в том числе в Земельный кодекс, законы «О виноградарстве и виноделии» и «Об основах туристской деятельности». Изменения должны закрепить возможность сельхозпроизводителей использовать земли для оказания услуг «винного» туризма и строить для него объекты, позволяющие экономически эффективно и с соблюдением рационального использования таких земель дополнительно поддержать сельское хозяйство.

Основная часть винодельческих предприятий — субъекты малого бизнеса, указывают в пояснительной записке авторы законопроекта. Такие фермеры выпускают небольшой объем продукции, который не позволяет им торговать в крупных сетях и иметь стабильные источники сбыта. Это заставляет малые винодельни искать другие варианты продвижения своей продукции, отмечают сенаторы.

Одним из способов такого продвижения может быть туризм — винодельни должны демонстрировать виноградники, процесс сбора урожая и производства вина, а также проводить дегустации, объясняют авторы инициативы. Мировой опыт показывает, что винный туризм — отдельное и очень востребованное направление. «В Италии практически четверть доходов от реализации вина осуществляется через «винный» туризм. В ФРГ оборот от «винного» туризма составляет €5,5 млрд ежегодно, 85% винодельческих хозяйств Германии имеют специальные туристические программы», — говорится в пояснительной записке.

Для развития этого направления в России сенаторы предложили включить понятие «винный» туризм» в законодательство и дополнить состав земель сельскохозяйственного назначения территориями, занятыми «объектами «винного» туризма». Заниматься туристическим бизнесом на пригодных для выращивания винограда землях смогут, по задумке авторов, только хозяйства, у которых есть лицензия на производство вина и которые на самом деле заняты таким производством. Это поможет оградить туристов от недобросовестных предпринимателей, которые под видом «винного» туризма будут просто размещать отдыхающих и организовывать их досуг, что «особенно актуально» для Азово-Черноморского побережья, говорится в пояснительной записке.

Учитывая высокую значимость сельскохозяйственных земель, сенаторы предусмотрели для «винного» туризма ограничения, в частности предложили установить исчерпывающий перечень «объектов «винного» туризма», которые можно размещать на виноградопригодных землях, и требования к ним. Например, надземных этажей у объектов «винного» туризма, расположенных отдельно от производства, может быть только два. Общая площадь застройки не должна превышать 1,5 га, чтобы основным видом землепользования оставалось выращивание винограда. Плотность насаждений лозы должна составлять не менее 1330 кустов на 1 га. А регионы смогут сами устанавливать перечень участков, где строительство и эксплуатация объектов «винного» туризма не допускается.

Что предлагают доработать

В своем отзыве правительство рекомендовало ко второму чтению прописать в документе особенности регулирования нового вида туризма как разновидности сельского, например определить порядок и правила его организации, установить общие требования к услугам.

Для исключения риска массовой застройки виноградников власти рекомендовали включать сведения о площади застройки участков в федеральный реестр виноградопригодных земель, а также установить предельную долю площади земельного участка, которая может быть занята объектами «винного» туризма. Властям регионов предложено дать право устанавливать минимальную площадь земельных участков для виноградников, на которых разрешено будет строительство для «винного» туризма.

Предлагается также уточнить, что гостиничные услуги в рамках «винного» туризма смогут оказывать только винодельческие хозяйства, которым реализация сельхозпродукции принесла не менее 70% годового дохода, а для нарушителей предусмотреть ответственность.

Что говорят виноделы и эксперты

Установление минимального порога на доходы от сельского хозяйства обеспечит барьер от неконтролируемой застройки сельскохозяйственных земель, считает член совета ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и основательница винодельческого проекта Le K2 Кира Ефимова. По ее мнению, такая мера эффективно ограничит строительство гостиниц и других объектов размещения на виноградниках ради получения прибыли исключительно от туристических услуг. Значительная часть винодельческих хозяйств этому критерию уже соответствуют, так как они выбирают статус налогообложения по системе Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в размере 4%, на который могут переходить лишь те, кто получает 70% дохода от реализации сельхозпродукции. «Поэтому это ограничение не внесет диссонанса, а будет способствовать развитию винодельческой отрасли в целом и росту винодельческих хозяйств», — считает Ефимова.

Винодел семейного предприятия «Николаев и сыновья» Михаил Николаев видит риски в ограничениях доли доходов от туризма. ⁠По его мнению, это чревато тем, что «опять начнется разговор о том, что доходы от туризма большие, или то, что вино — это алкоголь и доходы от него — это не сельхоздеятельность». «Зачем? Мы же туризм хотим развить», — рассуждает Николаев. Он уверен, что агротуризм не обязательно привязывать к доходам от продажи сельхозтоваров. «Нам надо, чтобы развивался туризм с ростом предложения и доходов от него, развивалось виноделие и сельская местность, а она будет развиваться не от площади виноградников, а от финансового результата жителей», — уверен Николаев.

Ограничение доли площади, которую на винограднике могут занимать туристические объекты, Ефимова считает нужной мерой. Для малых виноделов с виноградниками до 10 га достаточно будет использовать для туризма до 10% площади хозяйства. Николаев считает такую меру непонятной. «Например, если у человека один гектар виноградников и он делает 5–7 тыс. бутылок в год, то это уже хорошо для туризма. На таком участке он может разместить ресторан и мини-отель без уменьшения виноградника». Будет проще разрешить постройку объектов туризма без ограничений, думает Николаев.

Объекты «винного» туризма не должны занимать слишком большую площадь, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Регулирование строительства туристических объектов на виноградниках поможет ограничить застройку, но «у медали может быть и обратная сторона — риск слишком жестких ограничений». Например, если отдать под туристические объекты не больше 10% от площади виноградника, то для крупного хозяйства это будет очень много, а для малого, наоборот, — слишком мало, предупреждает эксперт. «Винный» туризм, рассуждает он, в первую очередь необходим малым хозяйствам, так как для фермеров, которым сложно наладить дистрибуцию в торговые сети, это способ сбалансировать свою экономическую ситуацию. «Как минимум они смогут поставить на винограднике магазин или дегустационный зал, где можно было бы этих людей принять», — говорит Ставцев.

Идея, направленная на развитие винодельческой отрасли за счет создания и совершенствования туристической инфраструктуры, заслуживает поддержки, но к проекту есть замечания, указывает предправления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Например, это особенности регулирования отношений, связанных с деятельностью в сфере нового вида туризма, которые нужно соотнести с положениями закона «Об основах туристской деятельности».

Сейчас у туристов, приезжающих на винодельню, нет возможности остановиться на ночь, поэтому они вынуждены ненадолго приехать и сразу выезжать, констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, «винный» туризм — это очень интересный растущий сегмент, на него есть хороший спрос. Но строительство объектов размещения должно идти на больших винодельнях, у которых есть на это ресурсы.

Минсельхоз ожидает, что принятие доработанного по замечаниям правительства законопроекта с учетом его доработки обеспечит эффективное развитие «винного» туризма, сообщили в пресс-службе министерства. Идею установить предельную долю площади земельного участка, которая может быть занята объектами «винного» туризма, в министерстве поддержали, отметив, что определять ее надо с отраслевыми экспертами.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.