Власти запретят добычу песка и щебня на пашнях, в садах и виноградниках

Вице-премьер поручила разработать поправки, которые не позволят рыть карьеры для добычи песка и щебня на особо ценных сельхозземлях. Для этого предлагается ввести запрет на перевод этих земель в другие категории использования

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу разработать законопроект, который запретит перевод особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сельхозугодий и виноградников, в «земли иных категорий» с целью добычи на них общераспространенных полезных ископаемых. Как следует из ее поручения, с которым ознакомился РБК, поправки должны быть готовы к 15 апреля 2023 года.

В аппарате Абрамченко РБК подтвердили, что вице-премьер поручила подготовить законопроект, который защитит сельхозземли от выбытия при добыче полезных ископаемых.

К общераспространенным полезным ископаемым в общем случае относятся песок, галька, щебень, гравий, глина, известняки и другие строительные материалы, которые в основном разрабатываются карьерным способом. Их конкретные перечни устанавливаются для каждого региона отдельно и утверждаются Минприроды. Закон о недрах и сейчас не предполагает использование сельхозземель для добычи, но при переводе участка в иную категорию это становится возможным.

Вопрос обеспечения защиты сельхозугодий обсуждался на совещании у вице-премьера в декабре 2022 года. В его ходе Минсельхоз предлагал установить полный запрет на геологическое изучение недр, разведку и добычу общепринятых полезных ископаемых на сельхозугодьях. Минприроды идею не поддержало и предложило сохранить действующие условия пользования недрами, а защиту сельскохозяйственных угодий обеспечить путем согласования с Минсельхозом перечней участков недр местного значения, где содержатся полезные ископаемые.

В итоговом поручении было принято решение запретить перевод в другие категории сельхозугодий, земель, пригодных для виноградарства, мелиорированных и мелиорируемых земель, а также тех, которые используются для селекции, семеноводства, сортоиспытаний, размещения генетических коллекций растений и выращивания уникальных видов культур. Также Роснедрам поручено до 15 марта 2023 года обеспечить участие Минсельхоза в процедуре согласования перечней участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

В пресс-службе Минприроды (в его ведении находятся Роснедра) РБК подтвердили, что ведомство по поручению вице-премьера вносит Минсельхоз в перечень федеральных органов исполнительной власти, с которыми согласовываются участки недр перед лицензированием: теперь недропользователи будут сразу видеть, есть ли соответствующие ограничения у участка. «Отдельные наиболее ценные земли сельхозназначения будут особо защищены, Минсельхоз готовит для этого законопроект», — добавили в Минприроды. В Минсельхозе сообщили, что проводят работу, направленную на защиту и охрану земель сельскохозяйственного назначения, в особенности сельскохозяйственных угодий, на постоянной основе.

Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта, напомнила Абрамченко через представителя. «Поэтому важно обеспечить необходимый уровень защиты угодий и ценных сельхозземель от выбытия из сельскохозяйственного производства», — добавила вице-премьер.

Насколько много сельхозугодий в России Согласно данным Росреестра, на земли сельскохозяйственного назначения в России приходится 22,2% от земельного фонда, или 380,8 млн га. Это вторая по размеру категория после лесных земель. Из всех сельхозземель в России сельхозугодья, то есть земли, которые систематически используются для получения сельхозпродукции, занимают чуть больше половины. Площадь сельхозугодий составляет 197,8 млн га (по данным на 2020 год). К ним относятся пашня, залежь (угодья, которые раньше использовались как пашня), кормовые угодья (сенокосы и пастбища) и многолетние насаждения (к примеру, сады, ягодники, виноградники).

Зачем нужен запрет добычи на сельхозугодьях

Добыча полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения при действующем законодательстве может стать возможной, если категория конкретного участка сельхозназначения будет изменена на земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения с установлением вида разрешенного использования земельного участка «недропользование», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Такой перевод допускается только при наличии утвержденного проекта рекультивации земель (то есть комплекса мероприятий восстановления природных свойств земли и ее плодородности).

«В настоящее время без перевода в другую категорию запрещается не только создание условных шахт, но и, например, карьеров по добыче песка, глины или гравия, поскольку такие работы также ведут к деградации и уничтожению плодородного слоя почв и загрязнению грунтовых вод, — говорит Жарский. — Проблема заключается в том, что сама процедура перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию достаточно длительная и сложная, она требует огромного количества документов и разрешений, поэтому в ряде случаев разработка недр и добыча общераспространенных ископаемых начинается задолго до завершения, а нередко и до начала процедуры перевода».

Другое часто встречающееся нарушение — выход за пределы участка, который переведен в другую категорию, и причинение ущерба сельхозземлям в результате добычи полезных ископаемых на участках, расположенных в непосредственной близости к ним, замечает управляющий партнер Veta. Когда такие нарушения обнаруживаются, нарушителей привлекают к ответственности (в частности, заставляют компенсировать или устранить причиненный ущерб путем рекультивации земель). «Но, как правило, такие процессы носят затяжной характер, и даже при условии, что нарушитель производит рекультивацию либо компенсирует причиненный ущерб, на восстановление плодородного слоя, пригодного для дальнейшего ведения сельскохозяйственной деятельности, уходят годы и десятилетия — фактически такие земли на очень длительное время выпадают из оборота», — добавляет Жарский.

В густонаселенных районах и местах, где объекты добычи расположены близко к местам проживания, геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых на сельхозземлях ведутся довольно часто, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он видит в предложенных вице-премьером мерах попытку согласовать стратегию развития сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, чтобы не допускать ситуаций, как, например, при строительстве новых угольных мощностей в Кемеровской области и Хакасии, где добыча угля приводит к деградации земель сельхозназначения.

Если ограничения будут касаться только отдельных категорий земель, представляющих особую ценность для ведения сельского хозяйства, животноводства, виноградарства и др., то Жарский не видит в инициативе рисков: «О тотальном запрете, насколько я понимаю, речь идти не может, поскольку в противном случае добыча полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, станет невозможна».

Гришунин предупреждает, что включение Минсельхоза в процедуру согласования перечней участков недр с общераспространенными полезными ископаемыми усложнит доступ недропользователей к объектам добычи и разведки. Из-за изменений в регулировании согласование новых проектов в густонаселенных регионах, скорее всего, удлинится, но для отдаленных регионов значительных последствий в отношении скорости согласования проектов не ожидается, заключает он.

Представитель Росгеологии отказался от комментариев.