Сколько заработали гостиницы в регионах в 2023 году. Инфографика

В 2023 году гостиницы и другие средства размещения России заработали на 15% больше, чем в 2022-м. В лидерах Краснодарский край, Москва и Петербург. Но за год расходы отелей выросли больше, чем доходы

Фото: Константин Михайлов / Global Look Press

В январе—декабре 2023 года коллективные средства размещения России заработали 821,8 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (714,3 млрд руб.), следует из предварительных данных Росстата. В своей статистике ведомство учитывает доходы коллективных средств размещения от проживания отдыхающих, питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, включаемых в стоимость номеров и путевок, уточнили в пресс-службе ведомства. К коллективным средствам размещения относятся как гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, так и специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы).

Отели в каких регионах заработали больше всего

В числе регионов — лидеров по доходам гостиниц и других коллективных средств размещения, так же как и в 2022 году, оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ставропольский край. Крым, который традиционно входит в число популярных направлений для отдыха у туристов, оказался на шестом месте по доходам, которые за год снизились на 17% (официальная статистика не учитывает доходы частного сектора и небольших средств размещения, находящихся в серой зоне). По итогам 2023 года полуостров, по данным регионального министерства курортов и туризма, принял около 5 млн туристов, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Турпоток в Крым начал снижаться в 2022 году, когда после начала специальной военной операции на Украине был закрыт аэропорт Симферополя, что усложнило логистику. В 2023 году 58% гостей Крыма прибыли на полуостров на автомобильном транспорте, 28% — на поездах, 14% — по сухопутному маршруту через новые территории России, указывали в минкурортов и туризма республики.

В каких еще регионах России закрыты аэропорты Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Кроме Симферополя временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

В числе пяти регионов, где коллективные средства размещения заработали меньше всего в 2023 году, оказались Ненецкий автономный округ (Архангельская область) — там доходы гостиниц составили 113,4 млн руб. (+21% год к году), Тува — 147,1 млн руб. (-58%), Калмыкия — 186,2 млн руб. (-13%), Чукотский автономный округ — 211,6 млн руб. (+14%) и Ингушетия — 222,9 млн руб. (+16,5%).

Почему выросли доходы гостиниц

Возросшие доходы гостиниц и других коллективных средств размещения гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин связывает с двумя факторами — ростом цен не менее чем на 10% и увеличением турпотока на те же 10% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году при действии тех же факторов доходы коллективных средств размещения вырастут не меньше чем на 20%, прогнозирует Ромашкин. Впрочем, управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет статистику не ростом цен, а спросом на внутренний туризм и строительством новых гостиниц.

Выручка отелей в целом по России выросла по сравнению с 2022 годом, но увеличились и затраты, обращает внимание вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам, с учетом накопленной инфляции доходы гостиниц в 2023 году не опередили показатели 2019 года. Несмотря на рост доходов гостиниц, рентабельность бизнеса снижается, отмечал и гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин на прошедшей 7 февраля стратсессии Российского союза туриндустрии по гостиничному бизнесу. По словам Мусакина, за год расходы гостиниц увеличились на 17% к предыдущему году из-за того, что число туристов выросло, а длительность пребывания в отелях сократилась с пяти до четырех дней: «То есть гости чаще сменяются, что влечет дополнительные расходы на уборку и обслуживание номеров», — пояснял Мусакин. По данным Росстата, количество гостей в коллективных средствах размещения России в 2023 году выросло на 20% год к году — до 77,8 млн (64,5 млн в предыдущем году).

В Москве, где наряду с Ленинградской областью доходы гостиниц показали в 2023 году самый большой прирост, средства размещения были заполнены в среднем на 76%, следует из данных комитета по туризму Москвы. Этот показатель на 16% больше по сравнению с 2022 годом и даже на 2% превышает уровень допандемийного 2019 года. При этом большинство гостей были из регионов — они обеспечили 80% всех размещений в московских гостиницах. Такую динамику в комитете по туризму связывают с увеличением качественного номерного фонда, а также с развитием событийного туризма в столице. Так, культурно-массовые и деловые мероприятия, по данным комитета, в 2023 году дали рост загрузки отелей на 14% к предыдущему году.