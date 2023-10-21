Во Франции виноделы уничтожили несколько грузовиков испанских вин. Видео

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Во Франции виноделы подняли бунт против импорта испанских вин: около 500 протестующих остановили несколько грузовиков, перевозящих продукцию из Испании, и уничтожили ящики с вином, сообщает Sky News.

Протестующие заявили, что проводят демонстрацию против недобросовестной конкуренции, поскольку не могут смириться с низкой ценой на иностранное вино.

По информации The Telegraph, тысячи галлонов розового испанского вина вылили на улицу, а 10 тыс. бутылок игристого — разбили. «Не может быть и речи о том, чтобы принять ситуацию такой, какая она есть. Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся лишить покупателей возможности приобретать дешевые вина из других мест», — заявил президент союза виноделов департамента Од Фредерик Руане. Он отметил, что испанское вино стоит вдвое дешевле французского.