Во Франции виноделы уничтожили несколько грузовиков испанских вин. Видео
Во Франции виноделы подняли бунт против импорта испанских вин: около 500 протестующих остановили несколько грузовиков, перевозящих продукцию из Испании, и уничтожили ящики с вином, сообщает Sky News.
Протестующие заявили, что проводят демонстрацию против недобросовестной конкуренции, поскольку не могут смириться с низкой ценой на иностранное вино.
По информации The Telegraph, тысячи галлонов розового испанского вина вылили на улицу, а 10 тыс. бутылок игристого — разбили. «Не может быть и речи о том, чтобы принять ситуацию такой, какая она есть. Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся лишить покупателей возможности приобретать дешевые вина из других мест», — заявил президент союза виноделов департамента Од Фредерик Руане. Он отметил, что испанское вино стоит вдвое дешевле французского.
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