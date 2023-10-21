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Во Франции виноделы уничтожили несколько грузовиков испанских вин. Видео

Кадры бунта французских виноделов против импорта испанских вин

Во Франции виноделы уничтожили несколько грузовиков испанских вин. Видео
Video

Во Франции виноделы подняли бунт против импорта испанских вин: около 500 протестующих остановили несколько грузовиков, перевозящих продукцию из Испании, и уничтожили ящики с вином, сообщает Sky News.

Протестующие заявили, что проводят демонстрацию против недобросовестной конкуренции, поскольку не могут смириться с низкой ценой на иностранное вино.

По информации The Telegraph, тысячи галлонов розового испанского вина вылили на улицу, а 10 тыс. бутылок игристого — разбили. «Не может быть и речи о том, чтобы принять ситуацию такой, какая она есть. Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся лишить покупателей возможности приобретать дешевые вина из других мест», — заявил президент союза виноделов департамента Од Фредерик Руане. Он отметил, что испанское вино стоит вдвое дешевле французского.

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Франция Испания Вино виноделы
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