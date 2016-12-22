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Галицкий продал ВТБ 29% акций «Магнита»
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Галицкий продал ВТБ 29% акций «Магнита»
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 16 фев, 08:48
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Галицкий продал ВТБ 29% акций «Магнита»
Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. «Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель», — сказал он
Сергей Галицкий (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. О подписании соответствующего договора он сам рассказал на инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — сказал Галицкий.

По словам бизнесмена, сумма сделки составила 138 млрд руб., она будет закрыта после одобрения ФАС. По завершении Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с пакетом 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.

Группа ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита», подтвердил глава ВТБ Андрей Костин — о заключении соглашения они с Галицким объявили совместно.

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Костин также отметил, что «Магнит» — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности. По его словам, рынок розничной торговли переживает период кардинальной трансформации, вызванной развитием онлайн-каналов продаж и растущими требованиями потребителей. ​«Мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента», — сказал глава ВТБ.

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По словам Костина, опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, «Магнит» сможет выйти на качественно новый уровень своего развития.

По словам Юрия Соловьева, первого заместителя президента — председателя ВТБ Андрея Костина, основным кандидатом на пост гендиректора «Магнита» сейчас считается председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан. Его кандидатуру рассмотрит совет директоров, заседание которого пройдет после 16 февраля. Соловьев также сообщил, что сделка по покупке доли в «Магните» будет финансироваться за счет собственных средств группы ВТБ.

После продажи акций «Магнита» Галицкий намерен покинуть Российский футбольный союз. «Я буду жить в Краснодаре. Наверное, не останусь [в РФС]», — сказал бизнесмен в кулуарах сочинского форума после объявления о сделке — он также владеет футбольным клубом «Краснодар».

Партнерство с «Почтой России»

Накануне объявления о сделке между ВТБ и Галицким РБК сообщал о том, что «Магнит» и ВТБ планируют развивать долгосрочное партнерство, которое предполагает создание нового сервиса по доставке товаров из «Магнита» курьерами «Почты России», объединение логистических и транспортных ресурсов.

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Этот шаг будет означать объединение фактически двух крупнейших по количеству точек и уровню проникновения ретейлера в России: у «Почты России» — 42 тыс. отделений по всей стране, при этом 70% из них расположено в небольших населенных пунктах. «Почта России» также владеет крупным автопарком, в состав которого входит порядка 17 тыс. автомобилей, 800 собственных вагонов и два самолета. У «Магнита», согласно данным из презентации для инвесторов, 16,3 тыс. магазинов более чем в 2,7 тыс. населенных пунктах в семи федеральных округах.

«Стратегическое партнерство между ВТБ, «Почтой России» и «Магнитом» — это первый шаг в создании платформы лидеров в большом числе индустрий: розничная торговля, банковские услуги, телекоммуникации и логистика. Мы будем объединять эту деятельность по принципу «одного окна» для клиентов. Это не просто инвестиционная покупка, а создание большого числа партнерств. Торговые, финансовые, логистические и почтовые услуги объединяются, их мы дополним соглашениями с телекомом», — объяснил РБК первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, ретейлер не намерен менять название и сохранит «стратегию ценового лидерства».

«Продукты будут продаваться на почте, посылки будут собираться в «Магнитах», — рассказал Соловьев. Он также подтвердил планы по созданию совместной программы по недвижимости и объединению логистических центров.

«Создается большая платформа. Сергей Николаевич [Галицкий] создал компанию мирового масштаба. В ней нужно провести переориентацию с предпринимательского подхода на четко мотивированную модель менеджмента с точки зрения поставленных задач, немного поменять организационную структуру в соответствие с современными требованиями. Точечно укрепим менеджмент. Следующий шаг — стратегическое партнерство, где группа ВТБ будет финансовым двигателем позади большого числа партнеров, объединенных в одну сеть и работающих по принципу «одного окна», — заметил Соловьев.

«Мы давно являемся обслуживающим банком для «Магнита». Диалог вели давно, и в диалоге родилось совместное решение [о сделке]», — сказал он, отметив, что подготовка к сделке шла «довольно быстро» — около полугода.

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Сделка по продаже акций компании заключена на фоне снижения выручки «Магнита». В конце января 2018 года акции компании показали падение на 5% на фоне публикации неаудированных результатов ее деятельности за 2017 год по МСФО: из отчета следовало, что чистая прибыль сети снизилась на треть и составила 35,53 млрд против 54,41 млрд руб. годом ранее. После публикации отчетности ретейлер также решил отказаться от выплаты дивидендов акционерам.

По итогам 2017 года «Магнит» также впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group (управляет брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.) по объему выручки: 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно.

Авторы: Ирина Парфентьева, Петр Канаев, Наталья Демченко.
Теги: «Магнит» , Сергей Галицкий , ВТБ , Андрей Костин , акции
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