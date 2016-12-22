Выручка X5 Retail Group выросла на четверть в 2017 году

Продажи крупнейшего в России ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Экспресс», всего 12 121 магазинов) в 2017 году выросли на 25,5%, до 1,28 трлн руб., сообщила компания. Годовой уровень прироста — 261,3 млрд руб. — является самым высоким в истории X5 Retail Group, отмечается в сообщении. Такой рост выручки в компании объясняют ростом сопоставимых продаж на 5,4%, а также увеличением торговой площади на 27,4%.
Рост выручки в четвертом квартале составил 23,4% — это замедление по сравнению с третьим. Оно вызвано в основном снижением темпов роста продовольственной инфляции, поясняется в сообщении X5 Retail Group.
Замедление темпов роста инфляции в течение года с достижением минимального значения в четвертом квартале оказывало влияние на темпы роста выручки, приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана. Кроме того, «темп роста реальных располагаемых доходов населения оставался в отрицательной̆ зоне в течение года, а восстановление индекса потребительской̆ уверенности населения замедлилось в конце года», заметил он.
Данные о прибыли компания еще не опубликовала. В третьем квартале 2017 года прибыльность компании оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, сообщал UBS. Тогда стоимость бумаг X5 Retail Group снизилась после публикации результатов. Аналитики Credit Suisse прогнозировали небольшое ухудшение показателей и по четвертому кварталу.