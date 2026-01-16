 Перейти к основному контенту
0

Азербайджан начнет поставлять газ еще в две страны Европы

Азербайджанская SOCAR начнет поставлять природный газ в Германию и Австрию
Азербайджан будет поставлять природный газ в Австрию и Германию, сообщили в государственной компании SOCAR. Таким образом, число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начнет поставлять природный газ в Австрию и Германию, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Начиная с января 2026 года азербайджанский газ будет поставляться покупателям из Австрии и Германии, а также из других стран», — сказано в публикации.

Речь идет о транспортировке топлива через Италию по Трансадриатическому газопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP; европейский сегмент Южного газового коридора). Таким образом, число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, сказано в сообщении. Помимо Германии и Австрии, азербайджанский газ получают Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Украина, Турция, Грузия, а также Сирия.

В компании добавили, что в соответствии с газовой стратегией, разработанной под руководством президента Азербайджана, SOCAR постоянно расширяет свою деятельность по поставкам газа в Европе и на Ближнем Востоке.

С запуском TAP в конце 2020 года в общей сложности в Европу поставлено около 54,3 млрд куб. м газа через этот маршрут, пишет агентство Trend. В 2025 году экспорт азербайджанского газа достиг 25,2 млрд куб. м. Из них 12,8 млрд куб. м было экспортировано в Европу, 9,6 млрд куб. м — в Турцию, 2,3 млрд куб. м — в Грузию и 0,5 млрд куб. м — в Сирию.

Украина договорилась о поставках газа из Азербайджана
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Летом 2025-го президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал начало поставок азербайджанского газа в Сирию. Он заключил соглашение с новыми сирийскими властями, которые свергли прежнего лидера Башара Асада.

Тогда же Украина захотела наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ), сообщили в украинском Минэнерго. В 2024-м «РБК Украина» писало, что Киев предложил Азербайджану как экспортеру газа и Словакии как покупателю схему с альтернативой поставкам российского газа в Европу через территорию Украины.

Несмотря на санкции против России, ЕС остается крупнейшим покупателем этого российского топлива, писал The Guardian. По данным Bild, Евросоюз даже с учетом ограничений остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон составляет €67,5 млрд.

Валерия Доброва
Азербайджан газ Европа Германия Австрия
