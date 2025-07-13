 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Украина предложила Азербайджану использовать ее хранилища для газа

Сюжет
Война санкций
Фото: Алена Николаевич / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Алена Николаевич / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и «дорожную карту» — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину», — отметил Галущенко.

Алиев анонсировал начало поставок азербайджанского газа в Сирию
Экономика
Ахмед аш-Шараа и&nbsp;Ильхам Алиев

По его словам, Украина открыта к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. Страна, в частности, предлагает свои ПХГ для международного хранения газа.

Накануне в Баку прошло 13-е заседание украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегацию Украины возглавил Галущенко.

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекло в конце 2024 года. Украинские власти исключили продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом.

В то же время летом 2024 года Bloomberg сообщал, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским трубопроводам, которые идут в Европу.

Осенью «РБК Украина» написало, что Киев предложил Азербайджану, как экспортеру газа, и Словакии, как покупателю, схему с альтернативой поставкам российского газа в Европу через территорию Украины.

Механизм транспортировки топлива предлагается сделать таким: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
газовые хранилища газ Украина Азербайджан
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по газовой инфраструктуре на Украине
Политика
Bloomberg узнал о рекордной добыче газа на российском «Арктик СПГ 2»
Политика
Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за отказа от российского газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Молдавии назвали фейком данные о гибели молдавских солдат на Украине Политика, 15:25
Путин рассказал, как переписал Мюнхенскую речь в самолете Политика, 15:19
В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий Город, 15:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Путин вспомнил, что не считал себя готовым стать президентом 25 лет назад Политика, 15:03
Украина предложила Азербайджану использовать ее хранилища для газа Политика, 14:54
Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot Политика, 14:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Новгородской области на 5 тыс. снизилось число жителей без света Общество, 14:42
Путин рассказал об историческом негативе Франции и Британии к России Политика, 14:38
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В испанском городе вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов Общество, 14:23
Путин назвал причиной аутодафе СССР желание быть с «цивилизованным» миром Экономика, 14:08
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали по делу о мигрантах Общество, 13:52