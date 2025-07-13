Украина предложила Азербайджану использовать ее хранилища для газа

Фото: Алена Николаевич / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и «дорожную карту» — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину», — отметил Галущенко.

По его словам, Украина открыта к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. Страна, в частности, предлагает свои ПХГ для международного хранения газа.

Накануне в Баку прошло 13-е заседание украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегацию Украины возглавил Галущенко.

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекло в конце 2024 года. Украинские власти исключили продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом.

В то же время летом 2024 года Bloomberg сообщал, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским трубопроводам, которые идут в Европу.

Осенью «РБК Украина» написало, что Киев предложил Азербайджану, как экспортеру газа, и Словакии, как покупателю, схему с альтернативой поставкам российского газа в Европу через территорию Украины.

Механизм транспортировки топлива предлагается сделать таким: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.