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Алиев анонсировал начало поставок азербайджанского газа в Сирию

Поставки будут идти через территорию Турции, реализация проекта начнется в ближайшее время. Middle East Eye писал, что Сирия заинтересована в участии Азербайджана в восстановлении нефтегазового сектора страны
Ахмед аш-Шараа и&nbsp;Ильхам Алиев
Ахмед аш-Шараа и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан в ближайшее время начнет экспортировать свой газ в Сирию. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Последний 12 июля прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии, подчеркнул Алиев.

В Азербайджан с визитом прибыл президент Сирии
Политика
Ахмед аш-Шараа

Это вторая встреча Алиева и аш-Шараа. Впервые политики виделись в апреле в Анталье. В мае президент Сирии принял азербайджанскую делегацию, обсуждались двусторонние отношения, региональные события и экономические вопросы.

Middle East Eye писал со ссылкой на источники, что в ходе апрельской встречи Алиев и аш-Шараа обсуждали возможное участие Азербайджана в восстановлении энергетического сектора Сирии. По данным издания, Дамаск был заинтересован в участии государственной нефтекомпании Азербайджана SOCAR в восстановлении нефтегазового сектора страны. Также сирийская сторона хотела привлечь компанию к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии.

В декабре 2024 года к власти в Сирии пришло новое правительство после того, как группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) свергла прежнего президента Башара Асада. После этого международное сотрудничество страны с отдельными государствами, в том числе Россией, оказалось под вопросом, были расторгнуты некоторые соглашения.

По состоянию на март 2025 года Азербайджан поставлял газ в 12 стран, десять из которых были европейскими. В 2025 году Баку поставил на внешние рынки 25 млрд кубометров газа. Алиев подчеркивал, что реальный объем добычи «намного больше» этого показателя.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ильхам Алиев Азербайджан Сирия
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Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
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