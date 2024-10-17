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Война санкций ,  
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Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа

«РБК Украина»: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа
Сюжет
Война санкций
Киев не собирается продлевать договор о транзите российского газа и предлагает вариант, в котором становится реэкспортером: страны Запада смогут покупать газ, закачивать в хранилища на Украине и распоряжаться по своему усмотрению
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Киев предложил Азербайджану, как экспортеру газа, и Словакии, как покупателю, схему с альтернативой поставкам российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники.

Заменить российский газ предлагается азербайджанским. В 2023 году Баку уже экспортировал в Европу около 12 млрд куб. м газа, в 2024 году планирует 13 млрд куб. м.

Механизм транспортировки топлива предлагается сделать таким: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе — продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В этом предложении есть ключевое условие — каждая сторона должна будет самостоятельно договориться с Россией о безопасности поставок, фактически обеспечив газотранспортной системе Украины защиту в условиях боевых действий.

Собеседники «РБК Украина» отметили, что процесс обсуждения пока сложно назвать переговорами, но тему поднимают на двусторонних встречах. Пока ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательный ответ на эту идею.

«Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой», — говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае этого года. Однако информированные источники издания рассказали о снижении интереса Азербайджана к поставкам газа в Евросоюз через Украину, эту тему Баку не поднимает уже четыре месяца. «Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе», — предположил собеседник «РБК Украина».

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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекает в конце 2024 года. Украинские власти не раз исключали продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом.

В то же время в июне Bloomberg сообщал, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским трубопроводам, которые идут в Европу.

«Нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без этого российского газа. Это политический выбор, и он опасен», — предупредила еврокомиссар Кадри Симсон в середине октября.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина транзит газа Азербайджан Словакия реэкспорт
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