Бизнес оценил влияние аварии в Черном море на работу грузовых портов

Авария с разливом мазута в Керченском проливе не повлияла на экспорт нефтепродуктов, угля и зерна через порты Азово-Черноморского бассейна. Изменения в объемах поставок были связаны с рыночными условиями

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ситуация с затонувшими 15 декабря 2024 года танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не повлияла на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), сообщили РБК участники рынка.

Что произошло в Черном море 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. нефтепродуктов, топливо вынесло на побережье в Крыму и Краснодарском крае, загрязнение распространилось на акваторию Севастополя, побережья Евпатории, Ялты, Тамани. Оба судна находились в море в нарушение сезонных ограничений на плавание, показала проверка Роскомнадзора. 13 января прокуратора подала на владельцев танкеров, ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», в суд.

В порту Тамань, в непосредственной близости от которого произошла авария, отгрузки угля и серы продолжаются в «штатном режиме». По данным представителя ОТЭКО (оператора специализированных терминалов в Тамани, совокупная мощность терминала навалочных грузов составляет более 70 млн т угля ежегодно), за первые 13 дней января, по железной дороге в адрес порта доставлено почти 960 млн т угля и это рекордная отгрузка за такой период. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, также отметили, что происшествие в Черном море не привело к ограничению железнодорожных перевозок. Всего на первый месяц 2025 года перевозчик согласовал ОТЭКО доставку твердого топлива на уровне более 2,5 млн т. По итогам 2024 года объем перевалки на терминале превысил 12 млн т, в 2025 году она планируется уже на уровне 40 млн т.

Среди клиентов ОТЭКО крупнейшие угольные компании — «Сибантрацит», «СДС-Уголь», «Кузбассразрезуголь», Распадская угольная компания, СУЭК-Кузбасс и другие. РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний. «Мы продолжаем стабильно грузить уголь в направлении терминала в течение ноября 2024 года — января 2025 года», — рассказал РБК один из клиентов стивидора. Источник РБК в порту Тамань также сообщил, что разлив мазута «не мешает» перевалке.

Аналогичную динамику фиксируют в «Деметра-Холдинг», отмечая, что авария в Керченском проливе не сказалась на работе морских глубоководных терминалов компании на юге — Новороссийского Зернового Терминала (ежегодная мощность оценивается в 6,5 млн т) и Зернового Терминального комплекса Тамань (ЗТКТ; рассчитан на перевалку 5,5 млн зерновых грузов в год). «Перевалка грузов осуществляется в обычном режиме», — сказал РБК представитель «Деметра-Холдинг». Операционная деятельность терминалов ГК «Дело» (ориентированы на перевалку контейнеров и зерна в объеме 700 тыс. TEU и 9 млн т соответственно) в Новороссийске также осуществляется в штатном режиме, пояснили РБК в пресс-службе стивидора.

Сохранение объемов отгрузки зерновых из портов АЧБ подтвердили и в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По оценке экспертов ЦЦИ, происшествие с потонувшими танкерами и последующим разливом мазута в Черном море «практически» не повлияло на экспорт основных номенклатур грузов — нефтепродуктов, зерна, угля — через порты АЧБ. Изменения в объемах их поставки были связаны с «рыночными обстоятельствами».

Например, в первую неделю аварии аналитики отмечали снижение объемов морских перевозок светлых нефтепродуктов на 12%, причиной послужило сезонное падение спроса, уже на второй неделе наблюдалась тенденция роста объема поставок. На первой неделе после происшествия экспорт темных нефтепродуктов увеличился на 88% неделя к неделе, на следующей — экспорт вырос на 17%.

«Незначительно» снизились отгрузки угля из порта Тамань, однако, несмотря на это, экспорт твердого топлива из портов АЧБ на неделе после аварии вырос на 7 тыс. т. Совокупное падение поставок угля из портов АЧБ в декабре 2024 года на 70% к аналогичному периоду прошлого года прежде всего связано с конъюнктурой угольного рынка и внутренними логистическими проблемами, пояснил Роман Соколов, директор ЦЦИ. Он также добавил, что ставки фрахта при снижении экспортных поставок в период наступления аварийной ситуации в Керченском проливе, не связанном с ней, остались неизменными. По данным ЦЦИ, цена перевозки нефтепродуктов между Новороссийском и Восточной Индией в течение декабря сохранялась на уровне $46 тыс. за тонну, на направлениях Новороссийск — Северный Китай — $62 тыс., Новороссийск — Турция — $22 тыс., Новороссийск — Западная Индия — $42 тыс. Ставки фрахта нефтяных судов резко выросли уже в январе на фоне санкций США против российского нефтегазового сектора.

Как устраняют последствия

В конце декабря из-за разлива мазута в Черном море власти ввели режим ЧС на федеральном уровне. 11 января президент Владимир Путин поручил сформировать федеральный оперативный штаб (накануне был зафиксирован новый разлив с танкера «Волгонефть-239»), через два дня после этого председатель правительства Михаил Мишустин создал соответствующую комиссию по ликвидации последствий аварии. Экосистема регионов, говорил премьер-министр, требует быстрого восстановления, очистки от загрязнения и предотвращения новых утечек.

Стивидоры также участвуют в устранении последствий разлива мазута. ОТЭКО организовала строительство грунтовой дороги протяженностью 400 м к месту происшествия и вокруг танкера. Эта «срочная мера», пояснили в компании, позволит укрепить судно и минимизировать риск новых утечек, особенно в условиях постоянных штормов. Подводящая дорога уже готова, установлены ограждения, чтобы локализовать загрязнение. Сотрудники ЗТКТ участвуют в очистке прибрежной зоны, часть персонала компания выделила для уборки территории вокруг эстакады.

РБК направил запросы представителям Минтранса, Росморречфлота и Ассоции морских торговых портов.