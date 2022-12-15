«Ведомости» узнали об идее запретить ввоз картона на транспорте из ЕС

Запрет затронет, в частности, производство упаковки для продуктов питания, пишет издание

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минтранс предложил запретить транспортным средствам из стран ЕС ввозить в Россию бумагу и картон, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на троих топ-менеджеров компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции. Эта мера затронет, в частности, производство упаковки для продуктов питания.

В случае запрета грузы с картоном и бумагой придется перегружать или перецеплять на российский транспорт. Это приведет к увеличению сроков доставки упаковочных материалов и удорожанию логистики, отмечает издание.

Об инициативе ведомства знают представители ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). В Минтрансе переадресовали вопросы газеты в Минпромторг, где, в свою очередь, заявили, что готовы комментировать только ситуацию на рынке упаковки. В Минсельхозе заявили, что не поддерживают это предложение.

В начале апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, запретив, в частности, экспорт в страну бумаги, картона и типографской краски.

Проблемы с поставками возникли у крупнейшего производителя пищевой упаковки — российского предприятия шведской Tetra Pak (входит в швейцарскую группу Tetra Laval). Еще весной Tetra Pak перестал поставлять российским производителям упаковку для национальных продуктов — кефира и ряженки, а в конце июля объявил об уходе из России и передаче российского бизнеса местному менеджменту. Бывшая российская «дочка» Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки с 1 октября, она сменила юридическое название на АО «Упаковочные системы». «Интерфакс» сообщал, что Tetra Pak передаст дочернюю компанию АО «Тетра Пак» группе компаний ООО «Итон Инвестментс», созданной летом этого года. Ее генеральный директор Александр Криволапов (занимает аналогичную должность в АО «Тетра Пак») владеет половиной компании. Оставшиеся 50% принадлежат Игорю Акимову, который возглавлял АО «Тетра Пак» в 2002–2014 годах.

Страны Евросоюза с апреля перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Речь идет о запрете на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе на транзит. В ответ Россия ввела запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 31 декабря 2022 года.