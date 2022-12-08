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Общество ,  
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Роспотребнадзор начал проверку из-за продаж «подозрительной» Coca-Cola

Роспотребнадзор проверит сообщения о «подозрительной» Coca-Cola в Москве и Подмосковье
РБК ранее писал, что в столичной рознице появился напиток в бутылках и с этикетками, похожими на оригинальную Coca-Cola
Coca-Cola KO $63,62 +0,17% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на появление в продаже в Москве и Подмосковье «подозрительной» Coca-Cola, говорится в сообщении ведомства.

«Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что информация о продажах в Москве и Подмосковье «подозрительной» Coca-Cola появилась на прошлой неделе. «В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток», — говорится в сообщении.

РБК ранее писал, что в московской рознице появился напиток в бутылках и с этикетками, которые полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Двухлитровые бутылки с этикеткой, похожей на оригинальную, и датой розлива от 5 октября и 3 ноября обнаружились в двух магазинах сети «Светофор».

На этикетке указано, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

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Еще одна газировка Coca-Cola в литровой бутылке с датой выпуска от 1 ноября обнаружилась в магазине «Продукты» в столичном районе Соколиная гора. Судя по маркировке, напиток изготовлен в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России.

По телефону горячей линии, указанной на бутылке из «Светофора», корреспонденту РБК ответил сотрудник Multon Partners. Он сказал, что Coca-Cola c датой производства в ноябре не может быть оригинальной продукцией, поскольку компания прекратила выпуск в апреле.

Владелец бренда напитка — американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке бизнеса в России на фоне спецоперации на Украине. В соответствии с этим решением ее партнер — Coca-Cola Hellenic Bottling Company остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, а российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», сменила название на Multon Partners), сосредоточились на выпуске локальных брендов — «Добрый», Rich, «Моя семья».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Coca-Cola Кока-Кола Роспотребнадзор
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Срок
Ваш доход
0
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0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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