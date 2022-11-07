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WSJ узнала о планах Meta начать масштабные увольнения

WSJ: Meta планирует на этой неделе объявить об увольнении тысяч сотрудников
На конец сентября в компании работали более 87 тыс. человек. Под увольнение могут попасть «многие тысячи сотрудников», пишет газета. Руководство уже попросило работников с этой недели отменить неважные поездки
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Meta Platforms (владеет социальными сетями Facebook и Instagram, мессенджером WhatsApp; признана в России экстремистской организацией и запрещена) собирается начать масштабные увольнения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Об этом компания, по данным издания, должна объявить сотрудникам в среду, 9 ноября.

На конец сентября в Meta работали более 87 тыс. человек. Под увольнение могут попасть «многие тысячи сотрудников», пишет газета. Руководство компании уже попросило работников с этой недели отменить неважные поездки.

Запланированные увольнения станут первым масштабным сокращением штата за 18-летнюю историю компании, отмечает WSJ. Хотя в процентном отношении это меньше, чем в Twitter, где на прошлой неделе увольнения затронули около половины персонала, указывает издание.

Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на недавнее заявление главы Марка Цукерберга, что компания намерена сосредоточить инвестиции «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста». «В целом мы ожидаем, что завершим 2023 год примерно в таком же составе либо даже в меньшем», — сказал Цукерберг в конце октября.

В конце сентября The Wall Street Journal писала, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет увольнений. «На самом деле в компании, вероятно, есть куча людей, которых здесь не должно быть», — говорил Цукерберг летом.

Согласно отчету Meta за третий квартал 2022 года, выручка компании упала на 4,5%, до $27,7 млрд, а чистый доход — на 52%, до $4,39 млрд. Показатель прибыли на акцию — EPS — составил $1,64.

Увольнения в Twitter начались 4 ноября, после покупки соцсети богатейшим человеком планеты (на 7 ноября Forbes оценивает его состояние в $208,3 млрд), основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Под увольнение попали 7,5 тыс. сотрудников. Газета The New York Times писала, что о сокращениях работников уведомили по электронной почте. Их попросили уйти домой и не приходить в офисы в пятницу, пока продолжались увольнения. Маск завершил покупку Twitter за $44 млрд 27 октября и сразу же уволил руководство.

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Теги
Елена Чернышова
увольнения Марк Цукерберг Facebook
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