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Бизнес ,  
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Девелоперская группа «Самолет» проведет IPO до конца года

Группа «Самолет» до конца года планирует провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам 5% компании. В дальнейшем долю акций в свободном обращении планируется увеличить до 30–40%
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Девелоперская группа компаний «Самолет» в четвертом квартале 2020 года планирует провести листинг акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Предполагается, что доля акций после размещения в свободном обращении составит 5%. Полученные от продажи акций деньги будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов, говорится в сообщении.

Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».

По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, которые приводятся в сообщении, среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%.

Сейчас доли акционеров «Самолета» распределяются следующим образом: Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента компании. Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.

Как будет устроено размещение

Для проведения размещения действующие акционеры продадут 5,1% акций: 1% — Михаил Кенин, 0,5% — бывший гендиректор группы Игорь Евтушевский, и 3,6% — компания Павла Голубкова. Эти акции проданы ООО «Юридическое агентство «Московия», подконтрольному Павлу Голубкову, эта компания выступит продающим акционером в ходе IPO.

Также до проведения IPO «Самолет» зарегистрировал выпуск новых акций, предназначенных для размещения по открытой подписке. Компания Павла Голубкова обязуется выкупить новые акции в ходе открытой подписки «посредством осуществления своего преимущественного права», инвестировав средства, полученные в результате продажи 2,5% акций в ходе IPO, говорится в сообщении.

Планы провести IPO руководство «Самолета» впервые озвучило еще в 2016 году. Компания была близка к размещению два года назад, но тогда оно не состоялось. В 2018 году «Самолет» провел оценку своих акций, вся компания тогда была оценена в 81,9 млрд руб.

Стоимость всех активов группы по оценке Cushman & Wakefield составляет 200,1 млрд руб., из которых 176,9 млрд руб. — стоимость земельного портфеля компании. Земельный банк компании, включающий участки, принадлежащие ей на праве собственности, аренды и предварительных необязывающих договоренностей, превышает 15 млн кв. м, из них около 30% находятся на стадии строительства. Выручка группы «Самолет» за 2019 год составила 51,1 млрд руб., за первое полугодие 2020 года — 22,7 млрд руб.

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Автор
Надежда Федорова
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