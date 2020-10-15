Девелоперская группа «Самолет» проведет IPO до конца года

Группа «Самолет» до конца года планирует провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам 5% компании. В дальнейшем долю акций в свободном обращении планируется увеличить до 30–40%

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Девелоперская группа компаний «Самолет» в четвертом квартале 2020 года планирует провести листинг акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Предполагается, что доля акций после размещения в свободном обращении составит 5%. Полученные от продажи акций деньги будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов, говорится в сообщении.

Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».

По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, которые приводятся в сообщении, среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%.

Сейчас доли акционеров «Самолета» распределяются следующим образом: Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента компании. Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.