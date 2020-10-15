Девелоперская группа «Самолет» проведет IPO до конца года
Девелоперская группа компаний «Самолет» в четвертом квартале 2020 года планирует провести листинг акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Предполагается, что доля акций после размещения в свободном обращении составит 5%. Полученные от продажи акций деньги будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов, говорится в сообщении.
Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».
По словам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, которые приводятся в сообщении, среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%.
Сейчас доли акционеров «Самолета» распределяются следующим образом: Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента компании. Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.
Как будет устроено размещение
Для проведения размещения действующие акционеры продадут 5,1% акций: 1% — Михаил Кенин, 0,5% — бывший гендиректор группы Игорь Евтушевский, и 3,6% — компания Павла Голубкова. Эти акции проданы ООО «Юридическое агентство «Московия», подконтрольному Павлу Голубкову, эта компания выступит продающим акционером в ходе IPO.
Также до проведения IPO «Самолет» зарегистрировал выпуск новых акций, предназначенных для размещения по открытой подписке. Компания Павла Голубкова обязуется выкупить новые акции в ходе открытой подписки «посредством осуществления своего преимущественного права», инвестировав средства, полученные в результате продажи 2,5% акций в ходе IPO, говорится в сообщении.