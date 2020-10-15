Глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора и если не будет большого роста числа заболевших COVID-19. Об этом министр сообщил ТАСС.

Мантуров ответил словами «Пока да» на вопрос о том, могут ли предприятия продолжать работать.

При этом он напомнил, что ситуация с заболеваемостью в каждом регионе разная, поэтому однозначно ответить на такой опрос сложно. «Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — пояснил он.

По его словам, в качестве одной из мер промышленные предприятия отрабатывают совместно с властями перевод части сотрудников на удаленку, если это не окажет влияния на работу организации.

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