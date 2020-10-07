Промышленникам Москвы предложат перевести на удаленку часть работников

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Власти Москвы предложат промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, передает ТАСС.

«Если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — сказал Прохоров.

При этом он отметил, что в некоторых отраслях, например в пищевой промышленности, 90–95% сотрудников задействованы непосредственно на производстве. «Конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. В том числе дистанционно работать должны все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.