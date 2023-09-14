В Казахстане отменили концерты «Камызяков» из-за шуток над языком

Азамат Мусагалиев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Тур команды КВН «Камызяки» с участием комика Азамата Мусагалиева отменен в Казахстане из-за «негативной обратной связи общественности». Об этом в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) сообщила представитель ивент-агентства, которое было организатором мероприятий, Ольга Ли.

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива «Камызяки» команда организаторов <...> приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды», — написала она.

Организатор концертов добавила, что для возврата билетов зрители могут обратиться к операторам, у которых они были приобретены.

Концерты команды КВН «Камызяки» должны были пройти в Алма-Ате и Астане в начале октября, отмечает Nur.kz.

Ранее в социальной сети появилась петиция, авторы которой предлагали собрать подписи за отмену выступления «Камызяков». По состоянию на 12:30 мск 14 сентября ее подписали 18,2 тыс. человек. В обращении говорится, что Мусагалиев и другие члены команды высмеивали казахский язык в своих выступлениях на телеканале ТНТ. Кроме того, «Камызяки» недавно выступали в Донецке, отмечали авторы петиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июне 2022 года, еще до присоединения этих территорий к России, публично отказался признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

После появления этой петиции телеканал КТК сообщил, что на сервисах продажи билетов пропала возможность приобрести их. В call-центрах площадок КТК пояснили, что такое решение принято по просьбе организаторов.

В начале сентября Мусагалиев и его партнер по команде Денис Дорохов посетили Донбасс и приняли участие в концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса в мемориальном комплексе «Саур-Могила». После этого их имена появились в базе украинского сайта «Миротворец». Администраторы ресурса заявили, что деятельность артистов представляет угрозу национальной безопасности Украины.